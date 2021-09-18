Минкульт запретил прокат фильма о монахине-лесбиянке "Искушение"

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения нашумевшему фильму режиссёра Пола Верховена "Искушение" из-за того, что кинокартина не соответствует федеральным законам РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Отказать ООО "Капелла Фильм" в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм "Искушение", — указано в документе.

Отметим, что в киноленте рассказывается об Италии эпохи Возрождения. По сюжету главная героиня — "терзаемая эротическими видениями" монахиня Бенедетта Карлини — влюбляется в новую послушницу. Вскоре об их страстном романе узнают за пределами монастыря. Премьера "Искушения" состоялась в июле на Каннском кинофестивале, в России же кинолента должна была выйти на экраны 7 октября 2021 года.