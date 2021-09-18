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Минкульт запретил прокат фильма о монахине-лесбиянке "Искушение"

Премьера киноленты Пола Верховена состоялась в июле на Каннском кинофестивале, в России же она должна была выйти на большие экраны 7 октября.

18 сентября, 10:40
<p>Кадр из фильма "Искушение". Фото ©<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1044589/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Кинопоиск"</a></p>

Кадр из фильма "Искушение". Фото © "Кинопоиск"

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения нашумевшему фильму режиссёра Пола Верховена "Искушение" из-за того, что кинокартина не соответствует федеральным законам РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Отказать ООО "Капелла Фильм" в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм "Искушение", — указано в документе.

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Отметим, что в киноленте рассказывается об Италии эпохи Возрождения. По сюжету главная героиня — "терзаемая эротическими видениями" монахиня Бенедетта Карлини — влюбляется в новую послушницу. Вскоре об их страстном романе узнают за пределами монастыря. Премьера "Искушения" состоялась в июле на Каннском кинофестивале, в России же кинолента должна была выйти на экраны 7 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что вышел первый трейлер новой части "Матрицы". В России фильм появится в широком прокате 16 декабря, а уже 22 декабря выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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