Главный тренер "Химок" Черевченко покинул стадион перед матчем чемпионата России с "Уфой"
Приехав на игру восьмого тура РПЛ, специалист почувствовал недомогание.
Фото © ФК "Химки"
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко пропускает матч чемпионата России по футболу с "Уфой". Об этом сообщается на сайте подмосковного клуба.
Приехав на игру, Черевченко почувствовал недомогание и решил покинуть стадион. Руководить командой в матче, который начался в Уфе в 14:00 по московскому времени, поручили старшему помощнику главного тренера Валерию Климову.
"Я приехал в отель. Просто поднялась температура. Коронавирус? Я привитый, это обычная болезнь. Просто температура", — цитирует Черевченко "Спорт-Экспресс".
В турнирной таблице чемпионата России "Химки" занимают 13-е место, набрав в семи матчах шесть очков. "Уфа" с пятью баллами идёт на 14-й позиции.
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