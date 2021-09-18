Главный тренер "Химок" Черевченко покинул стадион перед матчем чемпионата России с "Уфой"

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко пропускает матч чемпионата России по футболу с "Уфой". Об этом сообщается на сайте подмосковного клуба.

Приехав на игру, Черевченко почувствовал недомогание и решил покинуть стадион. Руководить командой в матче, который начался в Уфе в 14:00 по московскому времени, поручили старшему помощнику главного тренера Валерию Климову.

"Я приехал в отель. Просто поднялась температура. Коронавирус? Я привитый, это обычная болезнь. Просто температура", — цитирует Черевченко "Спорт-Экспресс".