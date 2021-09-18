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Главный тренер "Химок" Черевченко покинул стадион перед матчем чемпионата России с "Уфой"

Приехав на игру восьмого тура РПЛ, специалист почувствовал недомогание.

18 сентября, 11:12
<p>Фото © ФК "Химки"</p>

Фото © ФК "Химки"

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко пропускает матч чемпионата России по футболу с "Уфой". Об этом сообщается на сайте подмосковного клуба.

Приехав на игру, Черевченко почувствовал недомогание и решил покинуть стадион. Руководить командой в матче, который начался в Уфе в 14:00 по московскому времени, поручили старшему помощнику главного тренера Валерию Климову.

"Я приехал в отель. Просто поднялась температура. Коронавирус? Я привитый, это обычная болезнь. Просто температура", — цитирует Черевченко "Спорт-Экспресс".

"Спартак" победил "Химки" в матче чемпионата России по футболу

"Спартак" победил "Химки" в матче чемпионата России по футболу

В турнирной таблице чемпионата России "Химки" занимают 13-е место, набрав в семи матчах шесть очков. "Уфа" с пятью баллами идёт на 14-й позиции.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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