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Собянин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн с мобильного телефона

По словам мэра, применение дистанционного электронного голосования помогает активизировать избирателей и упростить всю процедуру.

18 сентября, 11:12
<p>Фото © Сайт Правительства Москвы</p>

Фото © Сайт Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин отдал свой голос на выборах в Госдуму с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и напомнил, что ранее такая система применялась только на региональных выборах в качестве эксперимента.

"Впервые оно применяется на федеральных выборах в Государственную думу", — заметил Собянин.

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Кроме того, уточнил градоначальник, несмотря на DDoS-атаки ДЭГ показал себя технологически устойчивым и надёжным. Применение такой системы помогает активизировать избирателей и упростить всю процедуру, считает мэр.

А ранее Лайф рассказывал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на думских выборах. Процедуру волеизъявления он прошёл онлайн.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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