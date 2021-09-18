Собянин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн с мобильного телефона

Мэр Москвы Сергей Собянин отдал свой голос на выборах в Госдуму с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и напомнил, что ранее такая система применялась только на региональных выборах в качестве эксперимента.

"Впервые оно применяется на федеральных выборах в Государственную думу", — заметил Собянин.

Кроме того, уточнил градоначальник, несмотря на DDoS-атаки ДЭГ показал себя технологически устойчивым и надёжным. Применение такой системы помогает активизировать избирателей и упростить всю процедуру, считает мэр.

А ранее Лайф рассказывал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на думских выборах. Процедуру волеизъявления он прошёл онлайн.