Губернатор Подмосковья Воробьёв проголосовал на выборах в Госдуму
Глава региона поблагодарил сотрудников избирательных участков, отметив, что их труд — "хлопотное дело".
Губернатор Подмосковья Воробьёв проголосовал на выборах в Госдуму. Видео предоставлено Лайфу
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Процедуру волеизъявления он прошёл на избирательном участке в Одинцовском округе, куда пришёл вместе с супругой. Глава региона отметил, что в области всегда большое количество участников голосования.
"Отдельные слова благодарности тем, кто на участках работает. Потому что работа каждой УИК, а их в Московской области более четырех тысяч, — это очень хлопотное дело. Мы можем прийти с пятницы по воскресенье, а люди, которые здесь находятся, они гораздо раньше начинают. <...> Это всё большая, серьёзная работа и ответственность", — сказал губернатор.
Воробьёв подчеркнул, что в Подмосковье все заинтересованы в избирательном процессе без нарушений. Он также отметил, что самое дорогое, что может получить власть, — это доверие.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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