Губернатор Подмосковья Воробьёв проголосовал на выборах в Госдуму. Видео предоставлено Лайфу

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Процедуру волеизъявления он прошёл на избирательном участке в Одинцовском округе, куда пришёл вместе с супругой. Глава региона отметил, что в области всегда большое количество участников голосования.

"Отдельные слова благодарности тем, кто на участках работает. Потому что работа каждой УИК, а их в Московской области более четырех тысяч, — это очень хлопотное дело. Мы можем прийти с пятницы по воскресенье, а люди, которые здесь находятся, они гораздо раньше начинают. <...> Это всё большая, серьёзная работа и ответственность", — сказал губернатор.

Воробьёв подчеркнул, что в Подмосковье все заинтересованы в избирательном процессе без нарушений. Он также отметил, что самое дорогое, что может получить власть, — это доверие.