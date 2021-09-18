Российские фигуристки заняли первые пять мест на этапе юниорского Гран-при в Красноярске

14-летняя россиянка Софья Акатьева стала победительницей четвёртого этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию. Соревнования завершились в Красноярске.

В произвольной программе ученица Этери Тутберидзе исполнила три четверных прыжка и тройной аксель. В сумме двух прокатов она получила от судей 233,08 балла.

В пятёрку сильнейших по итогам этапа вошли ещё четыре россиянки. Второй стала Анастасия Зинина (206,20 балла), третьей — Софья Самоделкина (202,39), четвёртой — Елизавета Куликова (196,83), пятой — Елизавета Берестовская (196,07).