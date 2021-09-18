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Российские фигуристки заняли первые пять мест на этапе юниорского Гран-при в Красноярске

В мужском одиночном катании наши спортсмены выиграли золото и серебро.

18 сентября, 11:34
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

14-летняя россиянка Софья Акатьева стала победительницей четвёртого этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию. Соревнования завершились в Красноярске.

В произвольной программе ученица Этери Тутберидзе исполнила три четверных прыжка и тройной аксель. В сумме двух прокатов она получила от судей 233,08 балла.

В пятёрку сильнейших по итогам этапа вошли ещё четыре россиянки. Второй стала Анастасия Зинина (206,20 балла), третьей — Софья Самоделкина (202,39), четвёртой — Елизавета Куликова (196,83), пятой — Елизавета Берестовская (196,07).

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В мужском одиночном разряде на соревнованиях в Красноярске победил россиянин Глеб Лутфуллин, получивший по сумме двух программ 230,42 балла. Серебро завоевал его соотечественник Егор Рухин (223,29), третьим стал Уэсли Чу из Канады (217,59).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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