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В Тюмени мама шестерых детей выиграла квартиру в викторине на избирательном участке

В области она стала второй победительницей, накануне недвижимость получила работница птицефабрики из местного села.

18 сентября, 11:43
<p>Обладательница квартиры Анна. Фото © Оперативный штаб Тюменской области</p>

Обладательница квартиры Анна. Фото © Оперативный штаб Тюменской области

Мама шестерых детей Анна из Тюменского района выиграла квартиру в викторине фестиваля "Тюменская осень", первый этап которого проводится на избирательных участках, а второй — в специальной студии. Об этом сообщили в областном оперативном штабе. В прямом эфире женщина правильно ответила на два вопроса и стала счастливой обладательницей недвижимости.

Кроме того, призы получили ещё четверо жителей Тюмени, выигравшие автомобиль, наушники, холодильник и телевизор. Остальные участники второго этапа получили поощрительные подарки.

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А накануне обладательницей квартиры стала жительница Тюменской области Эльмира Амирова, которая в родном селе проживает вместе с дочерью в общежитии и работает на птицефабрике.

Эльмира Амирова. Фото © VK / "Тюменский район"

Эльмира Амирова. Фото © VK / "Тюменский район"

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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