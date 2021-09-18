В Тюмени мама шестерых детей выиграла квартиру в викторине на избирательном участке

Мама шестерых детей Анна из Тюменского района выиграла квартиру в викторине фестиваля "Тюменская осень", первый этап которого проводится на избирательных участках, а второй — в специальной студии. Об этом сообщили в областном оперативном штабе. В прямом эфире женщина правильно ответила на два вопроса и стала счастливой обладательницей недвижимости.

Кроме того, призы получили ещё четверо жителей Тюмени, выигравшие автомобиль, наушники, холодильник и телевизор. Остальные участники второго этапа получили поощрительные подарки.

А накануне обладательницей квартиры стала жительница Тюменской области Эльмира Амирова, которая в родном селе проживает вместе с дочерью в общежитии и работает на птицефабрике.

Эльмира Амирова. Фото © VK / "Тюменский район"