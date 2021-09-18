DDoS-атаки парализовали работу портала ассоциации НОМ

Работа портала ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) была парализована из-за DDoS-атак. Это произошло в утренние часы 18 сентября, а вся работа была перенесена в телеграм-канал НОМ.

На соответствующий портал наблюдатели отправляют сообщения с избирательных участков и из-за приостановки работы им пришлось оповещать о ситуации через специальное приложение. Стоит отметить, что на данный момент портал nom24.ru также неактивен.

При этом накануне портал подвергся новому виду атаки — полной имитации действий живого человека, пояснили в технической службе ассоциации. Боты пытаются отправлять сообщения, как настоящие наблюдатели, а работают они с территории западных стран и их невозможно вычислить стандартными средствами.