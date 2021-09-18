DDoS-атаки парализовали работу портала ассоциации НОМ
К данному моменту его работа всё ещё не восстановлена, вся деятельность перенесена в телеграм.
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Работа портала ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) была парализована из-за DDoS-атак. Это произошло в утренние часы 18 сентября, а вся работа была перенесена в телеграм-канал НОМ.
На соответствующий портал наблюдатели отправляют сообщения с избирательных участков и из-за приостановки работы им пришлось оповещать о ситуации через специальное приложение. Стоит отметить, что на данный момент портал nom24.ru также неактивен.
При этом накануне портал подвергся новому виду атаки — полной имитации действий живого человека, пояснили в технической службе ассоциации. Боты пытаются отправлять сообщения, как настоящие наблюдатели, а работают они с территории западных стран и их невозможно вычислить стандартными средствами.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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