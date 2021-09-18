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"Я огурец, голосую, я молодец!": В Екатеринбурге на думские выборы пришли "овощи"

Молодые девушки в костюмах томата, капусты, баклажана, морковки и огурца даже зачитали членам комиссии и наблюдателям забавные двустишия.

18 сентября, 11:52

В Екатеринбурге на думские выборы пришло несколько "овощей". Видео © Соцсети

В Екатеринбурге на избирательный участок пришёл целый овощной набор — молодые девушки решили исполнить свой гражданский долг, одевшись в костюмы продуктов. Видео с необычными избирателями появились в соцсетях.

Так, отдать свой голос пришли морковка, капуста, огурец, помидор и баклажан. Членам комиссии и наблюдателям "овощи" прочитали небольшие стихи, как в популярной рекламе.

Из загса — на избирательный участок: Ещё одни молодожёны в день свадьбы приняли участие в думских выборах

Из загса — на избирательный участок: Ещё одни молодожёны в день свадьбы приняли участие в думских выборах

"Я огурец! Голосую, я молодец", — сказала одна из девушек.

Это далеко не первые необычные избиратели на участках в России. Так, накануне, 17 сентября, на один из участков в Санкт-Петербурге пришла зебра из "Мадагаскара". Наблюдатели внимательно проследили, чтобы никакой "дикости" на участке не вышло и хвостатому избирателю выдали нужное количество бюллетеней в одно копыто. А сегодня, 18 сентября, в Красноярске на думские выборы пришёл царь. Он назвал "достойными мужами" кандидатов в депутаты, а всю процедуру голосования — "бесовством", так как раньше, чтобы сделать выбор, нужно было лишь "поднять руку".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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