В Красноярске на думские выборы пришёл царь. Видео предоставлено Лайфу

На одном из избирательных участков Красноярска развернулся практически сюжет комедии Леонида Гайдая — отдать свой голос пришёл царь. Мужчина, одетый в царские шубу, шапку и сапоги, вальяжной походкой прошёлся по помещению, оценил кандидатов в депутаты и отдал свой голос за наиболее достойных по его мнению. Необычный избиратель попал на видео.

Отметим, что, входя на участок, "царь" уверил охрану, что у него при себе нет "ни клинка, ни кинжала". После этого избиратель подошёл к стенду, на котором размещена информация о кандидатах. Ознакомившись с данными, мужчина отметил, что "все мужи достойные". А уже опуская бланки в электронную урну, "правитель" назвал процедуру голосования "бесовством", подчеркнув, что раньше, чтобы сделать выбор, достаточно было поднять руку.

Отметим, что это не первый необычный избиратель на думских выборах. Так, накануне, 17 сентября, на один из участков в Санкт-Петербурге пришла зебра из "Мадагаскара". Наблюдатели внимательно проследили, чтобы никакой "дикости" на участке не вышло и хвостатому избирателю выдали нужное количество бюллетеней в одно копыто.