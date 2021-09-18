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Иван Васильевич голосует: В Красноярске на думские выборы пришёл царь

Избиратель в костюме правителя назвал "достойными мужами" кандидатов в депутаты, а всю процедуру голосования — "бесовством", так как раньше, чтобы сделать выбор, нужно было лишь "поднять руку".

18 сентября, 08:57

В Красноярске на думские выборы пришёл царь. Видео предоставлено Лайфу

На одном из избирательных участков Красноярска развернулся практически сюжет комедии Леонида Гайдая — отдать свой голос пришёл царь. Мужчина, одетый в царские шубу, шапку и сапоги, вальяжной походкой прошёлся по помещению, оценил кандидатов в депутаты и отдал свой голос за наиболее достойных по его мнению. Необычный избиратель попал на видео.

Отметим, что, входя на участок, "царь" уверил охрану, что у него при себе нет "ни клинка, ни кинжала". После этого избиратель подошёл к стенду, на котором размещена информация о кандидатах. Ознакомившись с данными, мужчина отметил, что "все мужи достойные". А уже опуская бланки в электронную урну, "правитель" назвал процедуру голосования "бесовством", подчеркнув, что раньше, чтобы сделать выбор, достаточно было поднять руку.

Из загса — на избирательный участок: Ещё одни молодожёны в день свадьбы приняли участие в думских выборах

Из загса — на избирательный участок: Ещё одни молодожёны в день свадьбы приняли участие в думских выборах

Отметим, что это не первый необычный избиратель на думских выборах. Так, накануне, 17 сентября, на один из участков в Санкт-Петербурге пришла зебра из "Мадагаскара". Наблюдатели внимательно проследили, чтобы никакой "дикости" на участке не вышло и хвостатому избирателю выдали нужное количество бюллетеней в одно копыто.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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