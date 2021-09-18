Дубль Агаларова принёс "Уфе" победу над "Химками" в чемпионате России

"Уфа" на своём поле победила подмосковные "Химки" в стартовом матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "BetBoom-арене", завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Перед началом встречи стадион покинул наставник гостей Игорь Черевченко, почувствовавший недомогание. Командой руководил старший помощник главного тренера "Химок" Валерий Климов.

В самом конце первого тайма счёт открыл хавбек гостей Денис Глушаков, вышедший на поле с капитанской повязкой. Экс-лидер московского "Спартака" отличился в четвёртом матче подряд.

Ошиблась «Уфа» на своей половине, а Глушаков таких ошибок не прощает 💥 pic.twitter.com/siyBSPwTvU — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2021

После перерыва "Уфа" забила три гола за полчаса. Дубль оформил Гамид Агаларов, ещё один мяч записал в свой актив Владислав Камилов. Окончательный результат в компенсированное время установил Глушаков, реализовавший пенальти.

У Агаларова в этом сезоне вообще всё – перевисел Глушакова и отправил мяч мимо Беленова. Уровень 💪 pic.twitter.com/teFYDTYBrD — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2021

С восемью голами 21-летний Агаларов единолично возглавил список лучших бомбардиров РПЛ. Ближайшие преследователи — Глушаков и форвард московского "Локомотива" Фёдор Смолов — отстают от него на два точных удара.

"Уфа" набрала восемь очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с шестью баллами опустились на 14-ю позицию.