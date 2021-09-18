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Дубль Агаларова принёс "Уфе" победу над "Химками" в чемпионате России

21-летний нападающий с восемью забитыми мячами возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ.

18 сентября, 12:57
<p>Фото © ФК "Уфа"</p>

Фото © ФК "Уфа"

"Уфа" на своём поле победила подмосковные "Химки" в стартовом матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "BetBoom-арене", завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Перед началом встречи стадион покинул наставник гостей Игорь Черевченко, почувствовавший недомогание. Командой руководил старший помощник главного тренера "Химок" Валерий Климов.

В самом конце первого тайма счёт открыл хавбек гостей Денис Глушаков, вышедший на поле с капитанской повязкой. Экс-лидер московского "Спартака" отличился в четвёртом матче подряд.

После перерыва "Уфа" забила три гола за полчаса. Дубль оформил Гамид Агаларов, ещё один мяч записал в свой актив Владислав Камилов. Окончательный результат в компенсированное время установил Глушаков, реализовавший пенальти.

С восемью голами 21-летний Агаларов единолично возглавил список лучших бомбардиров РПЛ. Ближайшие преследователи — Глушаков и форвард московского "Локомотива" Фёдор Смолов — отстают от него на два точных удара.

"Уфа" набрала восемь очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с шестью баллами опустились на 14-ю позицию.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 8-й тур

"Уфа" — "Химки" — 3:2

Голы: Глушаков 44' (0:1), Агаларов 52' (1:1), Камилов 62' (2:1), Агаларов 83' (3:1), Глушаков, с пенальти 90+1' (3:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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