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В честь олимпийского чемпиона Нагорного назвали элемент в спортивной гимнастике

На Играх в Токио он выиграл золото в командных соревнованиях, а также завоевал две бронзовые медали.

18 сентября, 12:39
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Один из элементов программы в спортивной гимнастике получил название в честь российского олимпийского чемпиона Никиты Нагорного. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Новый технический элемент Нагорный показал в апреле 2021 года на чемпионате Европы в швейцарском Базеле. Россиянин исполнил тройное сальто назад согнувшись. Технический комитет FIG присвоил этому элементу высшую категорию сложности.

"Конечно, рад, я оставил своё имя в истории спортивной гимнастики, я думаю, надолго. Надеюсь, что в будущем найдутся, так скажем, отчаянные гимнасты, которые смогут выполнять этот элемент, чтобы звучала дальше моя фамилия по телевизору. Чтобы, когда я закончил карьеру, я мог смотреть чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры и слышалась моя фамилия", — приводит слова Нагорного телеканал "Звезда".

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На Олимпиаде в Токио спортсмен выиграл золото в командных соревнованиях. Также на его счету две бронзовые медали — в личном многоборье и упражнениях на перекладине. Нагорный является трёхкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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