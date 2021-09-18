В честь олимпийского чемпиона Нагорного назвали элемент в спортивной гимнастике

Один из элементов программы в спортивной гимнастике получил название в честь российского олимпийского чемпиона Никиты Нагорного. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Новый технический элемент Нагорный показал в апреле 2021 года на чемпионате Европы в швейцарском Базеле. Россиянин исполнил тройное сальто назад согнувшись. Технический комитет FIG присвоил этому элементу высшую категорию сложности.

"Конечно, рад, я оставил своё имя в истории спортивной гимнастики, я думаю, надолго. Надеюсь, что в будущем найдутся, так скажем, отчаянные гимнасты, которые смогут выполнять этот элемент, чтобы звучала дальше моя фамилия по телевизору. Чтобы, когда я закончил карьеру, я мог смотреть чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры и слышалась моя фамилия", — приводит слова Нагорного телеканал "Звезда".