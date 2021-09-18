Bloomberg представил рейтинг богатейших семей
Всего в ежегодный топ агентства попало 25 бизнес-акул, россиян в списке не оказалось.
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За время пандемии коронавируса 25 богатейших семей мира увеличили своё состояние на 312 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое опубликовало ежегодный рейтинг самых зажиточных семейств.
Так, лидером списка стала семья Уолтон, которая владеет одной из крупнейших сетей супермаркетов — Walmart. Её состояние за последний год выросло на 23 миллиарда долларов и на данный момент оценивается в 238,2 миллиарда долларов. Второе место заняла семья Марс — наследники основателя кондитерской компании Mars Франклина Марса. За год они заработали 39,2 миллиарда долларов, доведя общий капитал до 141,9 миллиарда долларов.
На третьей строчке расположились братья Чарльз и Дэвид Кох — сыновья основателя компании Koch Industries Фреда Коха. Их состояние выросло до 124,4 миллиарда долларов. Компания занимается нефтепереработкой, а также химическим производством.
В числе лидеров оказались и члены правящей династии Саудовской Аравии Аль-Сауд, активы которых оцениваются в 100 миллиардов долларов, владельцы дома Chanel — братья Ален и Жерар Вертхаймер — с состоянием 61,8 миллиарда долларов, семья Эрме, владеющая модным домом Hermes, с капиталом 116 миллиардов долларов.
Всего в рейтинг самых богатых попало 25 семей, россиян в списке не оказалось.
Ранее сообщалось, что американские миллиардеры в пандемию разбогатели на 1,8 трлн долларов, больше всех заработал Маск. Глава Tesla и SpaceX увеличил своё состояние на 600% за последние 17 месяцев. Исследователи указали на острое имущественное неравенство в США.
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