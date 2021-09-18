Bloomberg представил рейтинг богатейших семей

За время пандемии коронавируса 25 богатейших семей мира увеличили своё состояние на 312 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое опубликовало ежегодный рейтинг самых зажиточных семейств.

Так, лидером списка стала семья Уолтон, которая владеет одной из крупнейших сетей супермаркетов — Walmart. Её состояние за последний год выросло на 23 миллиарда долларов и на данный момент оценивается в 238,2 миллиарда долларов. Второе место заняла семья Марс — наследники основателя кондитерской компании Mars Франклина Марса. За год они заработали 39,2 миллиарда долларов, доведя общий капитал до 141,9 миллиарда долларов.

На третьей строчке расположились братья Чарльз и Дэвид Кох — сыновья основателя компании Koch Industries Фреда Коха. Их состояние выросло до 124,4 миллиарда долларов. Компания занимается нефтепереработкой, а также химическим производством.

В числе лидеров оказались и члены правящей династии Саудовской Аравии Аль-Сауд, активы которых оцениваются в 100 миллиардов долларов, владельцы дома Chanel — братья Ален и Жерар Вертхаймер — с состоянием 61,8 миллиарда долларов, семья Эрме, владеющая модным домом Hermes, с капиталом 116 миллиардов долларов.

Всего в рейтинг самых богатых попало 25 семей, россиян в списке не оказалось.