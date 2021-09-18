Член СПЧ Брод: Вся поступающая информация о нарушениях на выборах тщательно проверяется

Член СПЧ Брод: Вся поступающая информация о нарушениях на думских выборах тщательно проверяется. Видео © LIFE

Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) поддерживает контакты со всеми общественными штабами, созданными в регионах России, а вся поступающая информация тщательно проверяется. Об этом сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель ассоциации НОМ Александр Брод.

"Мы поддерживаем контакты со всеми общественными штабами, идёт плотный поток сообщений и информационного характера, и касающихся проблемных вопросов, и так называемых фейков — недостоверной информации", — сказал он на брифинге в Ситуационном центре Общественной палаты РФ (ОП) по общественному контролю за выборами.

По его словам, все поступающие сообщения выкладываются на специальную карту и подвергаются очень тщательному контролю. Этому помогает в том числе и видеонаблюдение на участках, заметил Брод. Кроме того, в НОМ знают заказчиков и исполнителей распространения фейковой информации, среди которых западные политические круги, недоброжелатели и провокаторы. Этот поток усиливался последнее время, уточнил он.

"Нападкам подвергались и новые формы голосования, и новый формат видеонаблюдения, и тема ограничения избирательных прав ряда категорий граждан", — заметил Брод.

Также член СПЧ заметил, что доклад Европарламента с призывом пересмотреть отношения с Россией, не может быть объективным, потому что при его принятии было более 100 человек, высказавшихся против, и свыше 70 тех, кто воздержался от голосования.

Однако как показал первый день выборов, избирательная кампания началась стабильно и без серьёзных срывов. Брод рассказал о хорошей явке на Дальнем Востоке, в Сибири, на Чукотке, а также республиках Адыгея и Северная Осетия. Проверялись сообщения о фактах массового принуждения людей идти на выборы и использования административного ресурса, и подтверждений им не нашлось, заметил он.