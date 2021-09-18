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Член СПЧ Брод: Вся поступающая информация о нарушениях на выборах тщательно проверяется

К сожалению, подтвердились прогнозы об усилении потока недостоверных сообщений от недоброжелателей, однако серьёзных нарушений не зафиксировано, заметил он.

18 сентября, 12:46

Член СПЧ Брод: Вся поступающая информация о нарушениях на думских выборах тщательно проверяется. Видео © LIFE

Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) поддерживает контакты со всеми общественными штабами, созданными в регионах России, а вся поступающая информация тщательно проверяется. Об этом сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель ассоциации НОМ Александр Брод.

"Мы поддерживаем контакты со всеми общественными штабами, идёт плотный поток сообщений и информационного характера, и касающихся проблемных вопросов, и так называемых фейков — недостоверной информации", — сказал он на брифинге в Ситуационном центре Общественной палаты РФ (ОП) по общественному контролю за выборами.

Международные наблюдатели не фиксируют нарушений на думских выборах

Международные наблюдатели не фиксируют нарушений на думских выборах

По его словам, все поступающие сообщения выкладываются на специальную карту и подвергаются очень тщательному контролю. Этому помогает в том числе и видеонаблюдение на участках, заметил Брод. Кроме того, в НОМ знают заказчиков и исполнителей распространения фейковой информации, среди которых западные политические круги, недоброжелатели и провокаторы. Этот поток усиливался последнее время, уточнил он.

"Нападкам подвергались и новые формы голосования, и новый формат видеонаблюдения, и тема ограничения избирательных прав ряда категорий граждан", — заметил Брод.

DDoS-атаки парализовали работу портала ассоциации НОМ

DDoS-атаки парализовали работу портала ассоциации НОМ

Также член СПЧ заметил, что доклад Европарламента с призывом пересмотреть отношения с Россией, не может быть объективным, потому что при его принятии было более 100 человек, высказавшихся против, и свыше 70 тех, кто воздержался от голосования.

Однако как показал первый день выборов, избирательная кампания началась стабильно и без серьёзных срывов. Брод рассказал о хорошей явке на Дальнем Востоке, в Сибири, на Чукотке, а также республиках Адыгея и Северная Осетия. Проверялись сообщения о фактах массового принуждения людей идти на выборы и использования административного ресурса, и подтверждений им не нашлось, заметил он.

Иностранные эксперты оценили высокий уровень организации думских выборов в России

Иностранные эксперты оценили высокий уровень организации думских выборов в России

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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