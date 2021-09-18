Политолог назвал неожиданно высокой явку на думские выборы в Челябинской области

Явка на думские выборы в Челябинской области по итогам первого дня голосования составляет более 15%, такой результат превзошёл ожидания. Об этом в беседе с Лайфом заявил заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин.

"Голосование идёт очень активно. Процедура трёхдневного голосования начинает у людей пользоваться популярностью в том смысле, что появляется выбор, в какой день проголосовать. Можно выбрать любой день, люди это ценят, это действительно удобно", — отметил эксперт.

По его прогнозам, явка будет расти менее быстро в оставшиеся два дня выборов и в итоге составит около 45%. Зорин также отметил, что на участках находятся наблюдатели от 14 партий и кандидатов-одномандатников, которые пресекают или фиксируют нарушения.

"Вчера в Челябинске в нескольких УИК были нарушения, связанные с формой составления списка для голосования вне помещения. Когда такие нарушения выявляются, комиссия принимает адекватное решение и реагирует на заявления, на жалобы", — отметил политолог.

Он добавил, что работает штаб общественного наблюдения, в котором организовано освещение подобных нарушений и реагирование на них. Зорин подчеркнул, что уровень открытости и прозрачности текущих выборов достаточно высок.

В свою очередь, кандидат юридических наук, эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Станислав Розенко рассказал Лайфу о ситуации с выборами в Ханты-Мансийском автономном округе. По его словам, избирательные участки на данный момент уже посетило более 20% совершеннолетних граждан, а каждая партия разработала собственную тактику и стратегию для привлечения населения на голосование.

"В пятницу проголосовали прежде всего те лица, кто имел возможность: студенты, кто-то вырвался с работы, работники госслужбы. <...> Думаю, сегодня к 20:00 станет ясно, как прошли нынешние сутки по количеству лиц, которые проголосовали. Дело в том, что ХМАО — регион невысокой избирательной активности. Традиционно держится в районе 40%", — отметил юрист.

Он добавил, что в регионе 22 муниципалитета, в каждом из которых складывается абсолютно разная ситуация. Так, в Сургуте избиратели не особо активны, хотя город большой. Розенко добавил, что в воскресенье — последний день голосования — политические партии будут пытаться уговорить избирателей прийти на выборы.