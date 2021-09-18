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"Выполнено достойно": Депутат Госдумы оценил организацию выборов на Ставрополье

Михаил Кузьмин вспомнил, как раньше перед голосованием на улицах всё было усеяно листовками, и заметил, что сейчас в предвыборной программе старался не раздражать людей.

18 сентября, 12:10

Депутат ГД Кузьмин оценил организацию думских выборов на Ставрополье. Видео © LIFE

Депутат Госдумы Михаил Кузьмин отдал голос на выборах в нижнюю палату парламента одним из первых утром 17 сентября и заметил в беседе с Лайфом, что не ожидал увидеть столько людей. Он также поинтересовался у населения и выяснил, что многие пришли на участок перед работой. После выполнения гражданского долга парламентарий рассказал о своей кампании перед голосованием.

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"Во всяком случае, мы старались не раздражать людей, для меня тоже это было важно. Помните, когда листовками всё было усеяно. По организации, я считаю, что всё выполнено достойно", — заметил Кузьмин.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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