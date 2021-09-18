Депутат ГД Кузьмин оценил организацию думских выборов на Ставрополье. Видео © LIFE

Депутат Госдумы Михаил Кузьмин отдал голос на выборах в нижнюю палату парламента одним из первых утром 17 сентября и заметил в беседе с Лайфом, что не ожидал увидеть столько людей. Он также поинтересовался у населения и выяснил, что многие пришли на участок перед работой. После выполнения гражданского долга парламентарий рассказал о своей кампании перед голосованием.

"Во всяком случае, мы старались не раздражать людей, для меня тоже это было важно. Помните, когда листовками всё было усеяно. По организации, я считаю, что всё выполнено достойно", — заметил Кузьмин.