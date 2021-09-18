НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Перми задержали сбежавшего из тюменской колонии убийцу

В отношении сотрудников ИК проводится проверка в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.

18 сентября, 12:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сегодня, 18 сентября, правоохранители задержали в Перми мужчину, который три дня назад сбежал из тюменской колонии № 2. Он отбывал остаток 23-летнего срока за убийство с особой жестокостью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Тюменской области.

"Задержали сегодня в Перми. Он пока находится в отделении полиции", — указала собеседница агентства.

Суд вынес приговоры сбежавшим из ИВС в Истре вместе с киллером Мавриди

Суд вынес приговоры сбежавшим из ИВС в Истре вместе с киллером Мавриди

Следователи проводят процессуальную проверку в отношении сотрудников исправительной колонии о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, передаёт пресс-служба регионального управления СК.

Напомним, злоумышленник сбежал из колонии 15 сентября — при проверке сотрудники не обнаружили его на рабочем месте на автомойке, куда он был трудоустроен.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Украинка сбежала из больницы в одной футболке после трепанации черепа

30 августа, 08:21

Помощника Навального уличили в съёмке фейковых видео о нарушениях на думских выборах

сегодня в 09:42

Французский наблюдатель заявил о прозрачности и честности выборов в Госдуму

сегодня в 13:13

Депутат Мосгордумы назвал ошибкой отказ некоторых партий призывать голосовать онлайн

сегодня в 13:03

10 глубоководных чудовищ из коллекции таксидермиста, которые заставят вас вздрогнуть от ужаса

сегодня в 13:00

Новости партнеров

Layer 1