В Перми задержали сбежавшего из тюменской колонии убийцу
В отношении сотрудников ИК проводится проверка в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.
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Сегодня, 18 сентября, правоохранители задержали в Перми мужчину, который три дня назад сбежал из тюменской колонии № 2. Он отбывал остаток 23-летнего срока за убийство с особой жестокостью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Тюменской области.
"Задержали сегодня в Перми. Он пока находится в отделении полиции", — указала собеседница агентства.
Следователи проводят процессуальную проверку в отношении сотрудников исправительной колонии о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, передаёт пресс-служба регионального управления СК.
Напомним, злоумышленник сбежал из колонии 15 сентября — при проверке сотрудники не обнаружили его на рабочем месте на автомойке, куда он был трудоустроен.
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