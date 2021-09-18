В Перми задержали сбежавшего из тюменской колонии убийцу

Сегодня, 18 сентября, правоохранители задержали в Перми мужчину, который три дня назад сбежал из тюменской колонии № 2. Он отбывал остаток 23-летнего срока за убийство с особой жестокостью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Тюменской области.