В ОП рассказали, как иноагенты распространяют фейки о выборах. Видео © LIFE

В данный момент на зарубежных избирательных участках, где проходят выборы в Госдуму, работает 213 наблюдателей от Общественной палаты РФ. Однако это не гарантирует защиту от фейков, рассказал председатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Организации-иноагенты распространяют различные фейки. Вот, в частности, прочитал статью координатора движения "Голос"* по наблюдениям на зарубежных участках. [В ней] некий господин Егоров рассказывает, как сложно и невозможно получить туда [на участок] направление. В частности, он пишет, что помощь со стороны ЦИК РФ оказывается только координационным советам соотечественников, которые получают направления от ОП и дипломатической почтой в посольствах", — рассказал он на брифинге.

Григорьев назвал этот инцидент "откровенной ложью". По его словам, все направления наблюдателям ОП посылали обычной почтой. Самое интересное, как отметил эксперт, именно этот господин Егоров год назад сам получил разрешение на наблюдение без каких-то сложностей.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

