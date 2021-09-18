В ХМАО гидросамолёт с двумя человеками на борту упал в болото
По данным Лайфа, летательный аппарат сделал несколько кругов над озером, а затем ушёл в штопор и рухнул.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в болото упал гидросамолёт, на борту которого, предварительно, находилось два человека. Инцидент произошёл около озера Глубокого, в 85 километрах от города Советского. Об этом Лайфу сообщили в МЧС. Отмечается, что спасатели выдвинулись к месту ЧП.
Как сообщил Лайфу другой источник, перед падением летательный аппарат немного покружил над озером — он сделал два круга, после чего ушёл в штопор и упал в болото. Предварительно, на борту гидросамолёта находился бизнесмен Борис Полевой, владеющий компанией по продаже алкоголя, вместе с супругой.
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По словам очевидцев, из болота торчит только хвост летательного аппарата. Вероятнее всего, спасатели доберутся к месту крушения уже в тёмное время суток.
Ранее Лайф рассказывал, что известный бизнес-магнат вместе с женой и тремя детьми погибли в жуткой авиакатастрофе. Жертвами трагедии также стали два пилота. Воздушное судно вскоре после взлёта рухнуло в парк возле университета.
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