В ХМАО гидросамолёт с двумя человеками на борту упал в болото

В Ханты-Мансийском автономном округе в болото упал гидросамолёт, на борту которого, предварительно, находилось два человека. Инцидент произошёл около озера Глубокого, в 85 километрах от города Советского. Об этом Лайфу сообщили в МЧС. Отмечается, что спасатели выдвинулись к месту ЧП.

Как сообщил Лайфу другой источник, перед падением летательный аппарат немного покружил над озером — он сделал два круга, после чего ушёл в штопор и упал в болото. Предварительно, на борту гидросамолёта находился бизнесмен Борис Полевой, владеющий компанией по продаже алкоголя, вместе с супругой.

По словам очевидцев, из болота торчит только хвост летательного аппарата. Вероятнее всего, спасатели доберутся к месту крушения уже в тёмное время суток.