Пилоты за 20 тыс. рублей: Чем известна авиакомпания "СиЛА", чей самолёт разбился в Иркутской области За два месяца самолёты компании "СиЛА" дважды совершали жёсткую посадку. В последний раз погибло четыре человека. Как авиаторы ведут свои дела? 13 сентября, 16:13 Кадр из видео © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

В понедельник утром спасатели нашли второй чёрный ящик на месте жёсткой посадки пассажирского самолёта L-410 в Иркутской области. Его уже отдали экспертам для расшифровки. Следственный комитет отрабатывает две основные версии.

— В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники, — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. — Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц").

Расследованием крушения будет заниматься Главное следственное управление СКР. В аэропорту Иркутска уже изъяли полётную документацию, образцы топлива и технических жидкостей. Назначены химическая и медицинские судебные экспертизы. Следователи допрашивают всех, кто имел отношение к этому самолёту, его обслуживанию и рейсу, чтобы очертить круг виновных. Ространснадзор в свою очередь начал проверять авиакомпанию "Аэросервис", которая эксплуатировала L-410.

Напомним, что в воскресенье вечером двухмоторный самолёт L-410, обслуживаемый компанией "Аэросервис" ("дочкой" ООО "Сибирская легкая авиация") летел из Иркутска в северный посёлок Казачинское. Рейс СЛ-51 выполнялся на резервном воздушном судне. На борту находилось 16 человек, 14 из них — пассажиры. В четырёх километрах от пункта назначения самолёт совершил жёсткую посадку в тайге. Практически произошло крушение: фюзеляж машины был полностью разрушен. В катастрофе погиб пилот Владимир Черненко и трое пассажиров.

По словам выжившего пилота Николая Махнутина, на борту произошёл сбой навигационной системы: с помощью автопилота навигатор увёл самолёт правее заложенного курса и пришлось заходить на посадку со второго раза. Был туман, пилоты не установили визуальный контакт с землёй и зацепились за сопку.

Так выглядел салон самолёта. Фото © russianplanes.net / Зиновьев Егор

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сейчас проводит проверку, чтобы понять, кто именно контролировал выполнение схемы захода на посадку, по какому оборудованию она проводилась и какой считается безопасная высота в районе аэродрома. После этого можно будет сделать вывод: ошиблись пилоты либо диспетчеры Казачинского аэропорта или же оборудование L-410 вышло из строя. Известно, что самолёт был 2014 года выпуска и недавно проходил положенный техосмотр.

По мнению экспертов, трагедии могло бы не произойти, если бы пилоты летели в светлое время суток. Также вызывает вопросы использование пилотами GPS в качестве первичного источника навигационной информации.

Место падения пассажирского самолёта L-410. Фото © ТАСС / Пресс-служба Правительства Иркутской области

Установить место падения самолёта помог звонок одной из пассажирок. По информации Лайфа, на борту разбившегося самолёта находились федеральный судья и помощник прокурора Казачинско-Ленского района Иркутской области. Оба отделались лёгким испугом. Другим повезло меньше: из двенадцати доставленных в больницу пострадавших четверо в тяжёлом состоянии.

Самолёт со шлейфом смерти

Большинство L-410 были изготовлены ещё во времена СССР и предназначались для обслуживания коротких линий. Производитель — чешский Aircraft Industries. Всего за время эксплуатации этих самолётов во всех странах произошло более ста катастроф, в которых погибли около четырёхсот человек. На территории России это уже седьмое крушение L-410. Последне произошло в ноябре 2017 года в Хабаровском крае. Утром 15 ноября самолёт заходил на посадку близ посёлка Нелькан. На борту было два члена экипажа и пять пассажиров, в том числе трёхлетняя девочка. Неожиданно самолёт накренился на правый борт и рухнул в перелесок на расстоянии полутора километров от взлётной полосы. В катастрофе выжил только ребёнок: предварительно, девочку прикрыли сломавшиеся кресла.

Тогда комиссия МАК решила, что борт упал из-за нештатной работы правого двигателя: винт мог перейти в режим реверса. Лайф выяснил, что незадолго до этого производитель самолёта признавал наличие заводской проблемы в двигателе с регулятором оборотов винта. Завод разослал тогда всем авиакомпаниям, использующим L-410, экстренную директиву: незамедлительно приостановить полёты лайнеров этого типа. В воздух они могли подняться только после проверки состояния троса и, по необходимости, его ремонта. Все расходы завод брал на себя.

Проблемный трос. Фото © Aircraft Industries

Упомянутый трос отвечает за регулирование оборотов и так называемый шаг винта. Например, перед посадкой конфигурацию винта необходимо изменить: развернуть лопасти под другим углом. Современные самолёты автоматически умеют менять положение лопастей в зависимости от условий полёта. Если автоматика откажет, пилоты с помощью гидравлики вручную меняют положение лопастей.

Тогда же в Хабаровский край приехали представители двух чешских заводов: GE Aviation Chech, который произвёл двигатель, и упомянутый Aircraft Industries.

В распоряжение Лайфа ранее попали архивные записи обо всех катастрофах, авариях и инцидентах с L-410. Из них следует, что как минимум семь самолётов были потеряны из-за отказа двигателей, в том числе при неправильных последующих действиях экипажа.

Волшебная сила субсидий

Иркутская область — крупнейший регион России без выхода к морю. На огромной территории размером с Турцию находится всего около десятка аэродромов, да и те плохо обслуживаются. В 2019 году для выполнения конкретной задачи — охватить северные маршруты по Иркутской области — сюда пришла ООО "Сибирская легкая авиация" (СиЛА). Юридически компания "СиЛА" зарегистрирована в Магадане, но главный офис находится в Иркутске. По данным Росавиации, парк авиакомпании состоит из семи L-410 и пяти Ан-28.

Гендиректор и совладелец (36%) авиакомпании — Андрей Богданов. Двое других совладельцев, Юрий Лапин (32%) и Владимир Миронов (32%), владеют также крупным сибирским АО "Авиакомпания ИрАэро", выручка которого в 2020 году составила восемь с половиной миллиардов рублей.

Юрий Лапин в своё время наладил замечательные отношения с Правительством Иркутской области, несмотря на то что в 2015 году против него возбуждали уголовное дело. По данным следствия, с января 2013 года по март 2015-го Лапин не перечислял в бюджет РФ НДФЛ с зарплаты работников.

В начале 2019 года ООО "СиЛА" получило из бюджета области около 300 миллионов рублей субсидий, из которых 155 миллионов — на дальние маршруты: Иркутск — Усть-Илимск и Иркутск — Казачинское, где и произошла авиакатастрофа. В этом же году чистые активы компании резко возросли.

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Также для выполнения задач освоения северных маршрутов ООО "СиЛА" выкупило небольшую авиакомпанию ООО "Аэросервис", зарегистрированную в Чите, небольшой аэропорт в Читинской области и авиационно-техническую базу. Выбор "дочки" произошёл тоже ради субсидий, которые как раз готовилось увеличить Правительство РФ для полётов в дальневосточные регионы. В списке территорий находится и Забайкальский край, поэтому субсидии полагаются и читинскому "Аэросервису", несмотря на то что он обслуживает рейсы в Иркутской области и Красноярском крае.

Какого пилота можно нанять за 20 тысяч рублей

Формально самолёт именно этой компании упал вчера в тайге. Для того чтобы летать на самолётах "Аэросервиса", достаточно диплома. За работу компания готова платить пилотам без опыта "от 20 тысяч рублей".

Скриншот © gorodrabot.ru

Уполномоченные органы в работе авиакомпании "СиЛА" постоянно находят нарушения. Например, согласно проверке Ространснадзора, проведённой в марте этого года, перед рейсами компания не проверяла свободный ход воздушных судов, экипажи отклонялись от заданных высот и совершали полёты на высотах, превышающих допустимые. Кроме того, введённая эксплуатантом система управления безопасностью полётов (СУБП) не определяла потенциальные угрозы для безопасности полётов.

Жёсткая посадка как визитная карточка

Это уже вторая жёсткая посадка самолёта принадлежащего ООО "СиЛА". Два месяца назад Ан-28, на борту которого находилось 14 пассажиров и четыре члена экипажа, выполнял рейс Кедровый — Томск и внезапно пропал с экранов радаров. При этом включился аварийный радиомаяк. Самолёт был обнаружен силами авиации в ходе проведённой поисковой операции.

По словам совладельца и гендиректора компании Андрея Богданова, у самолёта отказали оба двигателя якобы из-за низкого качества топлива. Руководство авиаперевозчика посчитало, что пилоты Ан-28 якобы совершили самое настоящее чудо, приземлив самолёт в сибирской тайге без жертв. Против авиакомпании тогда не ввели никаких ограничений на полёты, поскольку ранее самолёты ООО "СиЛА" никогда не падали.

Авторы Станислав Сенькин