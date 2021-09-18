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"Это долг всех жителей": Вице-спикер Госдумы Тимофеева проголосовала на избирательном участке в Ставрополе

В регионе сейчас идёт полная перезагрузка представительных органов власти — там выбирают депутатов сразу трёх уровней — в федеральную, краевую и городскую Думы.

18 сентября, 12:53

Зампредседателя Госдумы Ольга Тимофеева сделала свой выбор на избирательном участке в Ставрополе. Видео предоставлено пресс-службой заместителя председателя ГД

В ряде субъектов России одновременно с думскими проходят и выборы в региональные и муниципальные органы власти. Так, жители Ставрополя выбирают депутатов сразу трёх уровней — в федеральную, краевую и городскую Думы. В голосовании приняла участие заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Тимофеева.

Свой гражданский долг парламентарий исполнила на избирательном участке, расположенном на улице Пирогова. Тимофеева отметила особую важность участия избирателей в судьбе города, Ставропольского края и России.

"В Ставрополе идёт полная перезагрузка представительных органов власти. Поэтому считаю, что прийти и проголосовать — это долг всех жителей. Специально, чтобы каждому было удобно и безопасно, голосование проводится в три дня", — подчеркнула вице-спикер ГД.

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Тимофеева также рассказала, что на избирательных участках соблюдается санитарная безопасность. В помещениях есть ограничения по количеству одновременно находящихся там людей, все присутствующие наблюдатели — в защитных средствах, и для избирателей тоже подготовлены маски и антисептики.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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