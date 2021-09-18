Депутат Мосгордумы назвал ошибкой отказ некоторых партий призывать голосовать онлайн
Ранее ЦИК РФ сообщила, что явка на дистанционное голосование на выборах в Государственную думу превысила 70%.
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Депутат Московской городской думы Александр Козлов заявил, что партии, которые отказались призывать своих избирателей принять участие в дистанционном электронном голосовании, совершили ошибку.
"Хотелось бы обратиться ко всем другим политическим партиям, что они допустили, на мой взгляд, ошибку, что свой электорат не призывали участвовать в дистанционном электронном голосовании. Пусть учатся на своих ошибках", — сказал Козлов.
Ранее Центризбирком России сообщил, что явка среди проголосовавших в формате онлайн на выборах в Госдуму достигла 70%. Все избиратели заранее подавали заявление через систему ДЭГ. Если не учитывать граждан, голосующих дистанционно в столице, явка в онлайне превышает 76%.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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