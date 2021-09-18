Депутат Мосгордумы назвал ошибкой отказ некоторых партий призывать голосовать онлайн

Депутат Московской городской думы Александр Козлов заявил, что партии, которые отказались призывать своих избирателей принять участие в дистанционном электронном голосовании, совершили ошибку.

"Хотелось бы обратиться ко всем другим политическим партиям, что они допустили, на мой взгляд, ошибку, что свой электорат не призывали участвовать в дистанционном электронном голосовании. Пусть учатся на своих ошибках", — сказал Козлов.

Ранее Центризбирком России сообщил, что явка среди проголосовавших в формате онлайн на выборах в Госдуму достигла 70%. Все избиратели заранее подавали заявление через систему ДЭГ. Если не учитывать граждан, голосующих дистанционно в столице, явка в онлайне превышает 76%.