Тюменцы сняли креативный ролик об участии в выборах в духе игры The Sims. Видео © Предоставлено Лайфу

Тюменцы креативно подошли к участию в выборах и сняли об этом видео в стиле популярной компьютерной игры The Sims. Сейчас необычный ролик набирает популярность в интернет-пабликах региона.

На кадрах пошагово продемонстрирован весь путь избирателя по участку: начиная от термометрии, обязательного ношения масок, средств индивидуальной защиты до получения бюллетеней и самого процесса голосования. Внизу экрана также видна шкала уровня ответственности персонажа. Ролик сопровождают музыка и звуки, имитирующие компьютерную игру.

Напомним, The Sims — это известная во всём мире компьютерная игра — симулятор жизни. Более чем за 20 лет существования на ней выросло уже несколько поколений. Дети и взрослые проводят в ней досуг днями напролёт, ибо кто знаком с The Sims не понаслышке знает, что из неё трудно выйти.