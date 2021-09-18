Тюменцы сняли креативный ролик об участии в выборах в духе игры The Sims
На кадрах пошагово продемонстрирован весь путь гражданина по избирательному участку. Видео сопровождают музыка и звуки, имитирующие самый знаменитый симулятор жизни.
Тюменцы сняли креативный ролик об участии в выборах в духе игры The Sims. Видео © Предоставлено Лайфу
Тюменцы креативно подошли к участию в выборах и сняли об этом видео в стиле популярной компьютерной игры The Sims. Сейчас необычный ролик набирает популярность в интернет-пабликах региона.
На кадрах пошагово продемонстрирован весь путь избирателя по участку: начиная от термометрии, обязательного ношения масок, средств индивидуальной защиты до получения бюллетеней и самого процесса голосования. Внизу экрана также видна шкала уровня ответственности персонажа. Ролик сопровождают музыка и звуки, имитирующие компьютерную игру.
Напомним, The Sims — это известная во всём мире компьютерная игра — симулятор жизни. Более чем за 20 лет существования на ней выросло уже несколько поколений. Дети и взрослые проводят в ней досуг днями напролёт, ибо кто знаком с The Sims не понаслышке знает, что из неё трудно выйти.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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