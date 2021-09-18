На избирательном участке в Ростове развернули выставку находок военных лет. Видео © LIFE

На избирательном участке в школе № 80 в центре Ростова-на-Дону организовали выставку находок военных лет. Экспозицию разместили представители военно-патриотического регионального объединения "Скиф", одной из крупнейших поисковых организаций региона.

В коллекции есть личные вещи бойцов Красной армии, а также элементы вооружения и боеприпасов времён Великой Отечественной войны. По словам присутствующих наблюдателей от "Единой России", работа выставки заметно оживила голосование на участке.

Организатор выставки, начальник штаба объединения Сергей Ширенко заметил, что историю необходимо показывать населению, а выставку с интересом осматривали как дети и молодёжь, так и взрослые жители области. Он также напомнил об идее учреждения нового праздника — Дня поисковика, который может подчеркнуть роль поисковых объединений в современной России.