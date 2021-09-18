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На избирательном участке в Ростове развернули выставку находок военных лет

По словам присутствующих наблюдателей, экспозиция, которую охотно рассматривали как дети, так и взрослые, заметно оживила голосование.

18 сентября, 13:23

На избирательном участке в Ростове развернули выставку находок военных лет. Видео © LIFE

На избирательном участке в школе № 80 в центре Ростова-на-Дону организовали выставку находок военных лет. Экспозицию разместили представители военно-патриотического регионального объединения "Скиф", одной из крупнейших поисковых организаций региона.

В коллекции есть личные вещи бойцов Красной армии, а также элементы вооружения и боеприпасов времён Великой Отечественной войны. По словам присутствующих наблюдателей от "Единой России", работа выставки заметно оживила голосование на участке.

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Организатор выставки, начальник штаба объединения Сергей Ширенко заметил, что историю необходимо показывать населению, а выставку с интересом осматривали как дети и молодёжь, так и взрослые жители области. Он также напомнил об идее учреждения нового праздника — Дня поисковика, который может подчеркнуть роль поисковых объединений в современной России.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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