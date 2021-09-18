Более шести тысяч бюллетеней на выборах в Думу признаны недействительными
Ранее стало известно, что общая явка на избирательные участки, где проходит голосование традиционным способом, превысила 25% по состоянию на 15:00 мск.
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В пяти субъектах России в ходе единого дня голосования на думских выборах 6203 избирательных бюллетеня признаны недействительными. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
"В пяти субъектах РФ — Республика Мордовия, Брянская область, Кемеровская, Московская, Челябинская [области] — есть случаи признания недействительными избирательных бюллетеней. Всего на избирательных участках недействительными признаны 6203 избирательных бюллетеня", — проинформировала глава Центризбиркома.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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