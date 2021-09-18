На думских выборах в России работает более 380 иностранных наблюдателей и экспертов

Иностранные наблюдатели и эксперты, которые посетили думские выборы в России, хорошо отзываются о системе общественного контроля за голосованием. Об этом сообщил в ходе брифинга председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.

"Буквально сегодня у нас в Ситуационном центре были международные наблюдатели и эксперты. Мы подробно рассказали, как работает наша система общественного контроля, видеонаблюдения, общественного контроля за ДЭГ. И, конечно, получили очень хорошие отзывы, потому что аналогов этой системы практически нигде нет", — приводит РАПСИ слова Григорьева.

По его словам, международные наблюдатели, которые находятся в общественных штабах, центрах общественного наблюдения в регионах и на избирательных участках, выходили на связь с центральным штабом. Кроме того, Григорьев отметил, что всего в Россию приехало 383 международных наблюдателя и эксперта из 80 стран мира. Это делегаты от парламентов, избирательных комиссий, социальных советов целого ряда стран, зарубежные омбудсмены. Иностранные наблюдатели имеют полный доступ к видеотрансляциям и наблюдению за электронным голосованием.

"Они как на нашей площадке, так и на площадках центров общественного наблюдения имеют полный доступ и контроль. Они могут смотреть, просить отмотать назад видео и следить за всем, что происходит на избирательных участках", — сказал общественник.

Ранее французский наблюдатель заявил о прозрачности и честности выборов в Госдуму. Эксперт также отметил, что российская демократия является молодой, "но очень красивой".