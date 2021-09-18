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На думских выборах в России работает более 380 иностранных наблюдателей и экспертов

Это делегаты от парламентов, избирательных комиссий, социальных советов целого ряда стран, зарубежные омбудсмены.

18 сентября, 13:46
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Иностранные наблюдатели и эксперты, которые посетили думские выборы в России, хорошо отзываются о системе общественного контроля за голосованием. Об этом сообщил в ходе брифинга председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.

"Буквально сегодня у нас в Ситуационном центре были международные наблюдатели и эксперты. Мы подробно рассказали, как работает наша система общественного контроля, видеонаблюдения, общественного контроля за ДЭГ. И, конечно, получили очень хорошие отзывы, потому что аналогов этой системы практически нигде нет", — приводит РАПСИ слова Григорьева.

"Всё идеально": Итальянский наблюдатель восхитился уровнем организации выборов в России

"Всё идеально": Итальянский наблюдатель восхитился уровнем организации выборов в России

По его словам, международные наблюдатели, которые находятся в общественных штабах, центрах общественного наблюдения в регионах и на избирательных участках, выходили на связь с центральным штабом. Кроме того, Григорьев отметил, что всего в Россию приехало 383 международных наблюдателя и эксперта из 80 стран мира. Это делегаты от парламентов, избирательных комиссий, социальных советов целого ряда стран, зарубежные омбудсмены. Иностранные наблюдатели имеют полный доступ к видеотрансляциям и наблюдению за электронным голосованием.

"Они как на нашей площадке, так и на площадках центров общественного наблюдения имеют полный доступ и контроль. Они могут смотреть, просить отмотать назад видео и следить за всем, что происходит на избирательных участках", — сказал общественник.

Международные наблюдатели не фиксируют нарушений на думских выборах

Международные наблюдатели не фиксируют нарушений на думских выборах

Ранее французский наблюдатель заявил о прозрачности и честности выборов в Госдуму. Эксперт также отметил, что российская демократия является молодой, "но очень красивой".

Иностранным экспертам провели экскурсию по Ситуационному центру ОП РФ

Иностранным экспертам провели экскурсию по Ситуационному центру ОП РФ

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Иностранные эксперты оценили высокий уровень организации думских выборов в России

Иностранные эксперты оценили высокий уровень организации думских выборов в России

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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