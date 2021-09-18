Явка на думские выборы в России превысила 25%
Ранее сообщалось, что явка среди исполнивших свой гражданский долг в режиме онлайн достигла 70%.
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В России общая явка на выборы в Госдуму на избирательных участках, где проходит голосование традиционным способом, составила 25,64% на 15:00 по Москве. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова.
"Явка в среднем по России на 15 часов — 25,64%", — сказала она на брифинге в информационном центре ЦИК.
Минимальная явка зафиксирована в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области, максимальная — в Кемерове, Туве и Карачаево-Черкесии.
Ранее сообщалось, что явка среди проголосовавших онлайн на выборы в Госдуму достигла 70%. Все избиратели заранее подавали заявление через систему ДЭГ. Если не учитывать граждан, голосующих дистанционно в столице, явка в онлайне превышает 76%.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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