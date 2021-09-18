Явка на думские выборы в России превысила 25%

В России общая явка на выборы в Госдуму на избирательных участках, где проходит голосование традиционным способом, составила 25,64% на 15:00 по Москве. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова.

"Явка в среднем по России на 15 часов — 25,64%", — сказала она на брифинге в информационном центре ЦИК.

Минимальная явка зафиксирована в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области, максимальная — в Кемерове, Туве и Карачаево-Черкесии.

Ранее сообщалось, что явка среди проголосовавших онлайн на выборы в Госдуму достигла 70%. Все избиратели заранее подавали заявление через систему ДЭГ. Если не учитывать граждан, голосующих дистанционно в столице, явка в онлайне превышает 76%.