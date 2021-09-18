В ЦИК сообщили об успешном отражении массовых кибератак на систему ДЭГ и сайт комиссии
Защита сервисов справилась со своей задачей, и помех в работе ресурсов не возникло, заметил Николай Булаев.
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Массовые DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были успешно отражены. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Атаки были, и они очень массовые. Они идут и на ПТК [программно-технический комплекс] ДЭГ, и на наш сайт", — заявил он.
Однако, заметил Булаев, системы защиты сервисов успешно справляются с атаками, которые не создали помех для работы сайта ЦИК и ДЭГ.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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