В ЦИК сообщили об успешном отражении массовых кибератак на систему ДЭГ и сайт комиссии

Массовые DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были успешно отражены. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Атаки были, и они очень массовые. Они идут и на ПТК [программно-технический комплекс] ДЭГ, и на наш сайт", — заявил он.

Однако, заметил Булаев, системы защиты сервисов успешно справляются с атаками, которые не создали помех для работы сайта ЦИК и ДЭГ.