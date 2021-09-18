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В Кремле объяснили, почему у Путина во время голосования на часах была другая дата

Дмитрий Песков отметил, что российскому лидеру аксессуар нужен, чтобы узнавать время, а не число.

18 сентября, 13:32
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66710/photos/66709" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин исполнил свой гражданский долг в режиме онлайн ещё в первый день голосования на думских выборах, 17 сентября. При этом в Сети появились фотографии главы государства во время процедуры, на его часах было установлено 10-е число. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков дал разъяснения на этот счёт.

"Просто у Путина не установлена дата на часах, он на неё не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата", — приводит РИА "Новости" его слова.

В Кремле объяснили, как Путин голосовал на думских выборах онлайн, если у него нет мобильного

В Кремле объяснили, как Путин голосовал на думских выборах онлайн, если у него нет мобильного

Как ранее сообщал Лайф, глава государства голосовал на выборах в Госдуму через портал mos.ru. Об этом знала глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Однако она не стала об этом нигде говорить, поскольку эта информация могла быть катализатором, чтобы обрушить систему.

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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Комментариев: 1

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Я РАБ СУДЬБЫ , А НЕ ЛАКЕЙ ЗАКОНАсегодня в 14:23

А зачем ему тогда часы ? Пусть время по Солнцу определяет .

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