Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заявил, что российский хавбек Алексей Миранчук в будущем может стать ведущим игроком команды. Об этом сообщает TMW.

Миранчук перешёл в итальянский клуб в августе 2020 года из московского "Локомотива". Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Контракт россиянина с "Аталантой" рассчитан до 30 июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

"Сейчас Миранчук не является ведущим игроком "Аталанты", но он может им стать. Алексей способен внести вклад в успехи команды, мы стараемся, чтобы он прогрессировал", — отметил Гасперини.