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"Может стать ведущим футболистом": Главный тренер "Аталанты" оценил игру Алексея Миранчука

Полузащитник перешёл в итальянский клуб из "Локомотива" в августе 2020 года.

18 сентября, 13:30
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CKlxopnB540/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">miranchuk</a></p>

Фото © Instagram/miranchuk

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заявил, что российский хавбек Алексей Миранчук в будущем может стать ведущим игроком команды. Об этом сообщает TMW.

Миранчук перешёл в итальянский клуб в августе 2020 года из московского "Локомотива". Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Контракт россиянина с "Аталантой" рассчитан до 30 июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

"Сейчас Миранчук не является ведущим игроком "Аталанты", но он может им стать. Алексей способен внести вклад в успехи команды, мы стараемся, чтобы он прогрессировал", — отметил Гасперини.

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Всего Миранчук провёл за "Аталанту" 35 матчей, забив семь голов и сделав три результативные передачи. На этой неделе его точный пас помог команде свести к ничьей встречу с "Вильярреалом" в Лиге чемпионов (2:2).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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