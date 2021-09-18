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Захарова проголосовала на думских выборах

Дипломат также сфотографировала процесс погружения бюллетеня в урну.

18 сентября, 13:48

Фото © Telegram-канал "Мария Захарова"

Захарова проголосовала на думских выборах. Видео © ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проголосовала на выборах в Госдуму. Она пришла на избирательный участок в московской школе № 744 на Ленинградском шоссе.

После того как Захарова заполнила бюллетень, она сфотографировала процесс его погружения в урну.

Министр иностранных дел Лавров проголосовал на выборах в Госдуму

Министр иностранных дел Лавров проголосовал на выборах в Госдуму

А ранее Лайф рассказывал, что свои голоса на выборах отдали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин, сделавший это онлайн.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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