"Салават Юлаев" выиграл седьмой матч подряд на старте сезона КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" на своей площадке победил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Башкирии.

Единственную шайбу на 33-й минуте забросил финский нападающий хозяев Маркус Гранлунд. Ему ассистировал соотечественник Тему Хартикайнен.

Для "Салавата Юлаева" победа стала седьмой подряд на старте сезона. Ранее команда финского специалиста Томи Лямси одолела "Барыс" из Нур-Султана (5:1), екатеринбургский "Автомобилист" (4:2), магнитогорский "Металлург" (7:2), московский "Спартак" (2:1), нижнекамский "Нефтехимик" (5:1) и пекинский "Куньлунь Ред Стар" (5:1).

Набрав 14 очков, "Салават Юлаев" уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. Минское "Динамо" с шестью баллами идёт на седьмой позиции на Западе.