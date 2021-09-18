Захарова назвала болезнью призывы американских политиков бойкотировать ОИ в Пекине
Дипломат подчеркнула, что спорт должен быть вне политики. Также она считает, что России не стоит обращать внимание на подобные выпады некоторых граждан США.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала болезнью нескончаемые призывы американских политиков к бойкоту крупных спортивных мероприятий, включая зимние Олимпийские игры в Китае в 2022 году.
"Не первый раз они обсуждают бойкот в отношении Китая, других стран, в отношении других вообще крупных мероприятий. У них такая, наверное, болезнь — постоянно обсуждать бойкоты и то, как, каким образом кому нагадить", — приводит ТАСС слова дипломата.
Она подчеркнула, что спорт должен быть вне политики. Также Захарова считает, что России не стоит обращать внимание на подобные выпады некоторых членов Сената и Конгресса США.
Ранее в США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине. Вашингтон обвинил КНР в нарушении прав человека и геноциде уйгуров (тюркского народа, проживающего ныне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны).
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