Захарова назвала болезнью призывы американских политиков бойкотировать ОИ в Пекине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала болезнью нескончаемые призывы американских политиков к бойкоту крупных спортивных мероприятий, включая зимние Олимпийские игры в Китае в 2022 году.

"Не первый раз они обсуждают бойкот в отношении Китая, других стран, в отношении других вообще крупных мероприятий. У них такая, наверное, болезнь — постоянно обсуждать бойкоты и то, как, каким образом кому нагадить", — приводит ТАСС слова дипломата.

Она подчеркнула, что спорт должен быть вне политики. Также Захарова считает, что России не стоит обращать внимание на подобные выпады некоторых членов Сената и Конгресса США.