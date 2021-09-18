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Захарова назвала болезнью призывы американских политиков бойкотировать ОИ в Пекине

Дипломат подчеркнула, что спорт должен быть вне политики. Также она считает, что России не стоит обращать внимание на подобные выпады некоторых граждан США.

18 сентября, 13:58
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала болезнью нескончаемые призывы американских политиков к бойкоту крупных спортивных мероприятий, включая зимние Олимпийские игры в Китае в 2022 году.

"Не первый раз они обсуждают бойкот в отношении Китая, других стран, в отношении других вообще крупных мероприятий. У них такая, наверное, болезнь — постоянно обсуждать бойкоты и то, как, каким образом кому нагадить", — приводит ТАСС слова дипломата.

В США призвали МОК лишить Пекин права проводить Олимпиаду

В США призвали МОК лишить Пекин права проводить Олимпиаду

Она подчеркнула, что спорт должен быть вне политики. Также Захарова считает, что России не стоит обращать внимание на подобные выпады некоторых членов Сената и Конгресса США.

Ранее в США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине. Вашингтон обвинил КНР в нарушении прав человека и геноциде уйгуров (тюркского народа, проживающего ныне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны).

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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