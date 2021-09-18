В НОМ заявили о почти 100 тысячах сообщений с избирательных участков. Видео © LIFE

Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алёна Булгакова рассказала, что на "Карту сообщений" на данный момент пришло почти 100 тысяч обращений разного рода. Она отметила, что их направляют как профессиональные наблюдатели, так и избиратели.

"На текущий момент поступило 96 659 сообщений. Все они собираются, проверяются и только после представляются общественности, для того чтобы всё-таки предоставить объективную картину ситуации с избирательных участков", — сказала Булгакова.

Она добавила, что сообщения приходят различные. Например, наблюдатели хотят сообщить, как проходит голосование на разных территориях и в разных формах. Но при этом, как подчеркнула Булгакова, не обходится и без сигналов о возможных нарушениях. Кроме того, есть категория фейков — сообщение попадает на портал, откуда волонтёры берут его в работу. Юридический опыт добровольцев в этой ситуации помогает дать квалифицированную оценку ситуации.

"Особую важность представляют сообщения о сигналах и тех ситуациях, которые удалось решить наблюдателям благодаря их подкованности. Таких мы фиксируем сейчас 85 сообщений", — добавила Булгакова.

Она также рассказала о противодействии DDoS-атакам на сервис, которые сейчас приходят из США, Германии и с Украины. По её словам, на сайт может приходить порядка 100 тысяч запросов, что парализует его работу, однако Ситуационный центр в этой ситуации продолжает функционировать, так как остаётся возможность отправить сообщение через мобильное приложение.