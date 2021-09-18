Глава регионального исполкома ЕР Дмитрий Шуваев — о голосовании на думских выборах. Видео © LIFE

Руководитель ставропольского исполкома "Единой России" Дмитрий Шуваев принял участие в сентябрьских выборах. В регионе сейчас идёт полная перезагрузка представительных органов власти — там выбирают депутатов сразу трёх уровней – в федеральную, краевую и городскую Думы.

"Мне небезразлично, кто будет представлять наши интересы в городской, краевой Думе, а также в Государственной думе. Уверен, что я сегодня сделал выбор за будущее Ставропольского края, за будущее своих детей", — заявил Шуваев журналистам.

По его словам, участие местных жителей в избирательной кампании очень значимо, поскольку на кону — будущее целого региона на ближайшие пять лет. Брать пример Шуваев порекомендовал с 99-летней жительницы Невинномысска, которая не поленилась прийти и проголосовать на выборах.