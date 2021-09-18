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"За будущее своих детей": Глава регионального исполкома ЕР проголосовал на выборах в Ставрополе

Брать пример Дмитрий Шуваев порекомендовал с 99-летней жительницы Невинномысска, которая, несмотря на почтенный возраст, не поленилась прийти на участок, чтобы исполнить гражданский долг.

18 сентября, 14:20

Глава регионального исполкома ЕР Дмитрий Шуваев — о голосовании на думских выборах. Видео © LIFE

Руководитель ставропольского исполкома "Единой России" Дмитрий Шуваев принял участие в сентябрьских выборах. В регионе сейчас идёт полная перезагрузка представительных органов власти — там выбирают депутатов сразу трёх уровней – в федеральную, краевую и городскую Думы.

"Мне небезразлично, кто будет представлять наши интересы в городской, краевой Думе, а также в Государственной думе. Уверен, что я сегодня сделал выбор за будущее Ставропольского края, за будущее своих детей", — заявил Шуваев журналистам.

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По его словам, участие местных жителей в избирательной кампании очень значимо, поскольку на кону — будущее целого региона на ближайшие пять лет. Брать пример Шуваев порекомендовал с 99-летней жительницы Невинномысска, которая не поленилась прийти и проголосовать на выборах.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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