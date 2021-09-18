Специалисты рассказали, как бороться с осенней хандрой

С наступлением холодов увеличивается число людей, которые начинают жаловаться на проблемы со сном и ухудшение психологического состояния. По словам руководителя Центра медицины сна МГУ Александра Калинкина, основная причина связана с недостаточностью солнечного света. Об этом он рассказал в беседе с RT.

"Солнечный свет является главным регулятором биологических (циркадианных) ритмов. Сокращение экспозиции солнечного света является триггером для ухудшения качества сна. В осенне-зимний период качество сна ухудшается, мы называем это сезонным аффективным расстройством либо сезонной депрессией", — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что большинство людей может решить эту проблему, лишь увеличив пребывание в освещённых солнцем местах. А если это не помогает, то необходимо прибегнуть к использованию специальных световых приборов и ламп, которые хорошо имитируют солнечный свет. Взаимодействие с таким источником в течение 30–40 минут с утра позволяет подавить выработку мелатонина днём и восстановить её в ночное время, отметил Калинкин.

В свою очередь врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг отметил, что похолодание и ухудшение погоды отрицательно влияют на тех людей, которые недавно вернулись из отпуска и ещё не прошли акклиматизацию после яркого солнца и моря. Специалист отметил, что в таком случае важно преодолеть себя и постараться войти в рабочий режим, а именно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, иметь чёткий график приёма пищи.

"Отдых должен быть активным, это не лежание на диване и не просмотр телевизионных программ. Кто-то пойдёт в спортивный зал, кто-то — в бассейн, а кто-то просто прогуляется возле дома или посетит ближайший парк", — добавил врач-психотерапевт.

Файнзильберг также отметил, что парки играют важную роль для городского жителя, ведь зелень, деревья, цветы, травы и естественные звуки леса "очень положительно" влияют на психику человека. Он призвал всех быть активными и напомнил, что лучший отдых — смена вида активности.

Диетолог Нурия Дианова, в свою очередь, уточнила, что осенью в рацион человека должно входить "всё разнообразие фруктов и овощей в любом виде", так как они являются источниками витамина C. Кроме того, нельзя забывать про крупы, богатые витаминами группы B.

"Правило такое: в каждом приёме пищи должна быть клетчатка. Клетчатка — это шесть компонентов, например фрукты, сухофрукты, ягоды, овощи, зелень, салаты. То есть любая из этих комбинаций является источником витаминов, ограничение у сухофруктов есть из-за концентрированности", — объяснила врач.

Она уточнила, что каждому при составлении схемы питания нужно учитывать собственные пристрастия, переносимость, аллергию и доступные продукты. Дианова отметила, что, если в каждый приём пищи добавлять чего-то по чуть-чуть с целью витаминизации, это поможет настроить идеальную работу желудка, желчного пузыря и кишечника, а также позволит решить проблемы с весом.