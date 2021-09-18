Лайф публикует первые фотографии с места падения гидросамолёта в болото в ХМАО
На борту летательного аппарата находились супруги, по предварительным данным, они погибли.
Фото © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались первые кадры с места падения гидросамолёта, который рухнул в болото в Ханты-Мансийском автономном округе. Как видно на снимках, одно из крыльев воздушного судна при падении разрушилось, а его корпус засыпало грунтом.
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По данному факту транспортная прокуратура и межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводят проверки.
Напомним, гидросамолёт рухнул около озера Глубокого, в 85 километрах от города Советского. На его борту, по предварительным данным, находилось два человека — бизнесмен Борис Полевой, владеющий компанией по продаже алкоголя, и его супруга.
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