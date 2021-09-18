Лайф публикует первые фотографии с места падения гидросамолёта в болото в ХМАО

В распоряжении Лайфа оказались первые кадры с места падения гидросамолёта, который рухнул в болото в Ханты-Мансийском автономном округе. Как видно на снимках, одно из крыльев воздушного судна при падении разрушилось, а его корпус засыпало грунтом.







По данному факту транспортная прокуратура и межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводят проверки.