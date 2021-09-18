В США рассказали о лишающем Россию преимущества оружии

В США продолжают разрабатывать новый гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), который якобы должен лишить Россию преимущества в гонке вооружений. Об этом пишет журнал The National Interest.

Автор статьи Крис Осборн отмечает, что у РФ есть впечатляющие образцы гиперзвукового вооружения, в числе которых — противокорабельная крылатая ракета "Циркон" и авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Тем не менее журналист считает, что LRHW, который появится в армии США в 2023 году, превзойдёт российскую боевую технику.

"В первоначальной конфигурации планируется развёртывание ракетной батареи из четырёх пусковых установок и центра управления. LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, так как боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак", — отметил военный обозреватель, подчеркнув, что каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, а в батарее их будет аж сразу восемь.

Осборн уверен, что благодаря такой разработке Вашингтон уже буквально наступает на пятки Москве в сфере гиперзвукового оружия.