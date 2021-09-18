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В США рассказали о лишающем Россию преимущества оружии

Военный обозреватель Крис Осборн отметил, что комплекс можно применять как сухопутным войскам, так и флоту. А боеголовка подходит для наземных и морских атак.

18 сентября, 15:29
<p>Фото © <a href="https://nationalinterest.org/blog/buzz/russia-pledges-preserve-its-advantage-hypersonic-weapons-193863" target="_blank" rel="noopener noreferrer">National Interest</a></p>

Фото © National Interest

В США продолжают разрабатывать новый гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), который якобы должен лишить Россию преимущества в гонке вооружений. Об этом пишет журнал The National Interest.

Автор статьи Крис Осборн отмечает, что у РФ есть впечатляющие образцы гиперзвукового вооружения, в числе которых — противокорабельная крылатая ракета "Циркон" и авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Тем не менее журналист считает, что LRHW, который появится в армии США в 2023 году, превзойдёт российскую боевую технику.

"В первоначальной конфигурации планируется развёртывание ракетной батареи из четырёх пусковых установок и центра управления. LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, так как боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак", — отметил военный обозреватель, подчеркнув, что каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, а в батарее их будет аж сразу восемь.

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Осборн уверен, что благодаря такой разработке Вашингтон уже буквально наступает на пятки Москве в сфере гиперзвукового оружия.

Ранее Лайф сообщал, что американская военно-промышленная компания Lockheed Martin показала новый беспилотник Speed Racer. Его также позиционируют как технику, способную противостоять китайским ракетным комплексам HQ-9 и российским С-400 "Триумф".


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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