Талибы исключили узбекский язык из списка государственных

Представители террористической организации "Талибан"* издали временный закон, согласно которому в Афганистане устанавливается новая система управления, а в качестве государственных языков остаются только два вместо закреплённых ранее трёх. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в движении, который направил агентству документ.

Так, в законе под названием "Основы" указывается официальная религия Афганистана — суннитский ислам ханафитского мазхаба, а также её официальные языки — пушту и дари. Ранее в стране государственным языком считался и узбекский, на котором говорят многие жители северных провинций.

Кроме того, согласно документу, в Афганистане создадут совет исламских юристов и высший совет, в который войдут политические деятели, учёные и священнослужители из каждой провинции. Главой исполнительной власти объявляется президент, его изберут граждане и члены высшего совета. А для обеспечения прозрачности выборов будет организована специальная комиссия. В законе также уточняется, что представители Национальной ассамблеи Афганистана лишаются депутатской неприкосновенности, которой обладали при предыдущем правительстве.

Также отмечается, что "день независимости от британцев, русских и американцев" станет праздником.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.