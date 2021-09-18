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Наблюдатель из Сербии предложит ввести на родине систему, схожую с ДЭГ

Он следил за происходящим на избирательных участках в Севастополе и уточнил, что никаких нарушений при голосовании не было.

18 сентября, 15:10
<p>Фото © <a href="https://vybory.gov.ru/news/18" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Портал ДЭГ</a></p>

Фото © Портал ДЭГ

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) должна быть введена и в Сербии. Секретарь экономического и социального совета республики Душан Петрович, входящий в группу международных наблюдателей в Севастополе, намерен предложить её своей стране.

"Мы там увидели уникальную систему электронного голосования, и это будет в моём докладе — я буду предлагать такую систему в Сербии", — сказал Петрович.

Международные наблюдатели не фиксируют нарушений на думских выборах

Международные наблюдатели не фиксируют нарушений на думских выборах

По словам эксперта, никаких нарушений при голосовании в Севастополе он не увидел. Кроме того, на участках строго соблюдались коронавирусные ограничения, заметил он.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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