Наблюдатель из Сербии предложит ввести на родине систему, схожую с ДЭГ

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) должна быть введена и в Сербии. Секретарь экономического и социального совета республики Душан Петрович, входящий в группу международных наблюдателей в Севастополе, намерен предложить её своей стране.

"Мы там увидели уникальную систему электронного голосования, и это будет в моём докладе — я буду предлагать такую систему в Сербии", — сказал Петрович.

По словам эксперта, никаких нарушений при голосовании в Севастополе он не увидел. Кроме того, на участках строго соблюдались коронавирусные ограничения, заметил он.