Сотни украинцев устроили в центре Киева марш протеста против карантина и вакцинации. Видео © Телеграм-канал "Политика Страны"

В центре Киева сегодня прошли марши протестов против принуждения к вакцинации от коронавируса и прочих ограничительных карантинных мер. Кадры с места событий опубликовал телеграм-канал "Политика Страны".

Активисты собрались на Софийской площади у Михайловского собора и устроили шествие по центральным улицам украинской столицы. В руках у людей были плакаты с лозунгами "Стоп, фейк-пандемия!", "Против обязательной вакцинации", "Права людей" и другие.

Отмечается, что акция проходит мирно, никаких стычек с правоохранителями зафиксировано не было.