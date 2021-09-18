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"Стоп, геноцид!": Сотни украинцев устроили в центре Киева марш протеста против карантина и вакцинации

В руках у людей были плакаты с лозунгами "Стоп, фейк-пандемия!", "Против обязательной вакцинации", "Права людей" и другие. Отмечается, что акция проходит мирно.

18 сентября, 15:04

Сотни украинцев устроили в центре Киева марш протеста против карантина и вакцинации. Видео © Телеграм-канал "Политика Страны"

В центре Киева сегодня прошли марши протестов против принуждения к вакцинации от коронавируса и прочих ограничительных карантинных мер. Кадры с места событий опубликовал телеграм-канал "Политика Страны".

Активисты собрались на Софийской площади у Михайловского собора и устроили шествие по центральным улицам украинской столицы. В руках у людей были плакаты с лозунгами "Стоп, фейк-пандемия!", "Против обязательной вакцинации", "Права людей" и другие.

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Отмечается, что акция проходит мирно, никаких стычек с правоохранителями зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что на Украину доставили партию испорченной вакцины Pfizer. Препарат, непригодный для использования, прибыл в разные регионы страны. Отмечается, что всего в поставке было 38 тысяч доз.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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