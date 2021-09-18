Россияне рассказали, куда хотели бы отправиться на отдых этой осенью

Большинство россиян хотели бы провести отпуск нынешней осенью в Турции. Эту страну назвали 10,5% граждан, опрошенных в рамках исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает RT. Отмечается, что на второй позиции рейтинга мест для отдыха находится Крым (8,3%), а на третьем — Абхазия (6,9%).

Около 6,3% опрошенных задумывались об отпуске на Кавказе. Грузии и Кипру отдали предпочтение по 5,5% респондентов. 4,8% путешественников назвали идеальным местом для осеннего отдыха Алтай. При этом Египет, Чехию и Италию выбрали по 4% опрошенных.

Отдохнуть в Германии хотели бы 3,4% респондентов, в Таиланде ― 2,7%. Некоторые опрошенные россияне не хотят покидать пределов страны. Так, Санкт-Петербург и его окрестности, а также Карелию выбрали по 2% туристов.

При этом 12% респондентов признались, что хотели бы провести осенний отпуск на море, не отмечая конкретный город или страну, а 7,5% — в горах. 5,5% опрошенных рассказали, что считают важным поехать туда, где тепло. Отдых за городом или на даче привлекает 4,5% участников исследования.

Размышляя о направлениях для поездки, 63% россиян отдали предпочтение новым местам, а 37% выбрали любимые проверенные локации. При этом провести всю осень в другом городе или стране готовы 84% путешественников.

Всего в опросе приняло участие 1219 человек.