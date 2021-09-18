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ЦИК подготовила доклад, в "пух и прах" разбивающий данные об ущемлении избирательных прав

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала информацию движения "Голос" чушью.

18 сентября, 14:52
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Центральная избирательная комиссия подготовила доклад, в котором опровергается информация общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос"* об ограничениях миллиона россиян в пассивном избирательном праве. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы читали уже все доклады — ещё далеко было до выборов — и поразились миллионам высосанных из пальца избирателей, которые лишены пассивного избирательного права", — сказала она на брифинге.

Памфилова назвала эту информацию чушью и указала на готовность доклада комиссии, который "в пух и прах разбивает эти высосанные из пальца предположения".

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

* Организация занесена в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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