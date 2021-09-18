Мясников перечислил основные ошибки гипертоников
Телеведущий отметил, что при таком диагнозе не стоит загонять себя в жёсткие рамки, но и наплевательски относиться к недугу нельзя.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1" перечислил самые частые ошибки людей, страдающих гипертонией.
Медик признался, что сам живёт с этим недугом уже на протяжении 30 лет. Он подчеркнул, что большое количество людей при таком диагнозе выбирают совершенно противоположные стратегии поведения — они либо стараются не обращать внимания на болезнь либо, наоборот, чрезмерно увлекаются ограничениями.
"Самое опасное в гипертонии — это немой убийца. Ты ничего не чувствуешь. <...> Самая злокачественная гипертония — у молодых ребят, это всегда случайная находка для них", — отметил Мясников.
Он добавил, что при таком недуге не стоит слишком зацикливаться на проблеме и измерять давление каждые 15 минут, принимая различные лекарства, а также не нужно отказываться от посещения бани или активного образа жизни. Телеведущий подчеркнул, что при гипертонии важно искать золотую середину и трезво оценивать ситуацию. Он порекомендовал раз в три месяца посещать врача и тренировать сердечно-сосудистую систему.
Ранее доктор Мясников назвал болезни, которые не нужно лечить. Врач также перечислил диагнозы, которые зачастую трактуются неправильно и влекут за собой долгое и бессмысленное лечение.
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