Мясников перечислил основные ошибки гипертоников

Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1" перечислил самые частые ошибки людей, страдающих гипертонией.

Медик признался, что сам живёт с этим недугом уже на протяжении 30 лет. Он подчеркнул, что большое количество людей при таком диагнозе выбирают совершенно противоположные стратегии поведения — они либо стараются не обращать внимания на болезнь либо, наоборот, чрезмерно увлекаются ограничениями.

"Самое опасное в гипертонии — это немой убийца. Ты ничего не чувствуешь. <...> Самая злокачественная гипертония — у молодых ребят, это всегда случайная находка для них", — отметил Мясников.

Он добавил, что при таком недуге не стоит слишком зацикливаться на проблеме и измерять давление каждые 15 минут, принимая различные лекарства, а также не нужно отказываться от посещения бани или активного образа жизни. Телеведущий подчеркнул, что при гипертонии важно искать золотую середину и трезво оценивать ситуацию. Он порекомендовал раз в три месяца посещать врача и тренировать сердечно-сосудистую систему.