В Минкульте объяснили отказ в прокатном удостоверении фильму о монахине-лесбиянке

Фильму "Искушение" Пола Верховена было отказано в прокатном удостоверении в России из-за присутствия сцены провокационного характера. Об этом заявили в Министерстве культуры РФ.

"В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которая расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях", — уточнили в пресс-службе ведомства.

О какой конкретно сцене идёт речь и что именно в ней провокационного, в Минкульте не уточнили.