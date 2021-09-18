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В Минкульте объяснили отказ в прокатном удостоверении фильму о монахине-лесбиянке

Как уточнили в ведомстве, картина "нарушает законодательство о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях".

18 сентября, 14:35
<p>Кадр из фильма "Искушение". Фото ©<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1044589/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1044589/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Кадр из фильма "Искушение". Фото © "Кинопоиск"

Фильму "Искушение" Пола Верховена было отказано в прокатном удостоверении в России из-за присутствия сцены провокационного характера. Об этом заявили в Министерстве культуры РФ.

"В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которая расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях", — уточнили в пресс-службе ведомства.

О какой конкретно сцене идёт речь и что именно в ней провокационного, в Минкульте не уточнили.

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Напомним, премьера нашумевшей картины в РФ должна была состояться 7 октября 2021 года, однако Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения. Действие в ленте разворачивается в Италии эпохи Возрождения. По сюжету главная героиня — "терзаемая эротическими видениями" монахиня Бенедетта Карлини — влюбляется в новую послушницу. Вскоре об их страстном романе узнают за пределами монастыря. Премьера "Искушения" состоялась в июле на Каннском кинофестивале.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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