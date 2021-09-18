Свердловский омбудсмен заявила об отсутствии серьёзных нарушений на думских выборах в регионе

В центр наблюдения в Свердловской области поступило более 200 обращений. Видео © LIFE

В Свердловской области в Центр общественного наблюдения за голосованием на выборах в Госдуму поступило более 200 обращений. Об этом доложила в ходе брифинга уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

"Наша общественная палата — это достаточно активный боевой отряд, и каждый из нас занимается своим делом. Я больше сосредоточена на работе с жалобами. На горячую линию поступило в Центр общественного наблюдения 232 обращения: 57 сегодня, остальные вчера. Вчера они имели очень много разъяснительного характера", — рассказала специалист.

Она также отметила, что в ходе голосования в регионе сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали злоумышленников, которые предлагали деньги у входа на избирательный участок. По словам Мерзляковой, это был "настоящий подкуп", хотя до конца ещё неизвестны цели действий задержанных: "провокация против одного из кандидатов или всё-таки агитация".

Что касается фейковых сообщений, поступающих по поводу голосования, уполномоченная отметила ситуацию с видеообращением одного из кандидатов на тему вброса бюллетеней на одном из избирательных участков в Свердловской области. Однако в ходе выяснения деталей по этому обращению оказалось, что ролик с якобы доказательством мошенничества не имеет ничего общего с упомянутым регионом. Мерзлякова отметила, что по выяснению данного факта извинений принесено не было.