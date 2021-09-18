ЦИК РФ: Явка среди проголосовавших онлайн на выборы в Госдуму достигла 73–80%
ДЭГ на федеральной платформе проводится в шести субъектах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. В Москве оно доступно на собственной интернет-платформе.
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Общая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в семи регионах России на данный момент составляет 73–80%. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Павел Андреев.
"Уважаемые коллеги, явка по ДЭГ есть на экране за нами. Порядка 73–80% [явка по семи регионам], я вот смотрю по мониторам", — сказал он на брифинге в информационном центре ЦИК.
Напомним, что ДЭГ на федеральной платформе проводится в шести субъектах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. В Москве оно доступно на собственной интернет-платформе.
Ранее сообщалось, что очная явка на думские выборы в России превысила 25%. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, минимальная явка была зафиксирована в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области, а максимальная — в Кемерове, Туве и Карачаево-Черкесии.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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