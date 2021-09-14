Девушка делилась красивыми фото, путешествуя по стране вместе с парнем, как вдруг она словно исчезла

22-летняя Габби родом из Лонг Айленда, штат Нью-Йорк, вместе с парнем Брайаном Ландри в начале июля поехала в автомобильное путешествие по национальным паркам США. Идея казалась прекрасной, вот только после того, как 26 августа девушка опубликовала у себя в инстаграме последний пост, новостей от неё не было, а ведь прошло уже три недели. Американку официально признали пропавшей.

Фото © Instagram / gabspetito

Мать Петито, жительница Блу-Пойнт Николь Шмидт, сообщила в полицию о пропаже дочери поздно вечером в прошлую субботу. Женщина рассказала, что последний раз связывалась с дочерью по видеосвязи 23 или 24 августа. После этого, говорит Николь, от Габби приходили сообщения вплоть до конца месяца. Но женщина сомневается, что их писала действительно её дочь, пишет New York Post.

Родители девушки не могут найти себе места, ведь единственное, что они могут сейчас сделать, просто ждать. Всё, что от них бы зависело, они сделали. Они создали страницу на сервисе GoFoundMe, на которой дали детальное описание "очень, очень свободолюбивой" девушки. Ростом она 1,65 м, весит всего 50 кг, блондинка с голубыми глазами

На левой руке у неё татуировка треугольника с цветами, а на правой — надпись Let it be. Также у неё есть пирсинг на пупке описание на GoFoundMe

Фото © Instagram / gabspetito

Сейчас мы работаем с ФБР и несколькими правоохранительными органами и изучаем все зацепки. Но семье потребуются средства и ресурсы для поездок и оплаты расходов, связанных с расследованием на другом конце страны. Материальная помощь приветствуется описание на GoFoundMe

Автомобиль, на котором парочка колесила по стране, уже нашли власти. Брайан тоже вернулся домой. Вот только никакими подробностями он решил не делиться и отказался сотрудничать со следствием, что не может не настораживать