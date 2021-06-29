Модель, пропавшая во время обрушения дома в Майами, по телефону назвала возможную причину трагедии
40-летняя Кассондра Бильдо-Страттон — одна из полутора сотни человек, считающихся пропавшими без вести после обрушения жилого дома в Сарфсайде, США. С момента трагедии прошло больше пяти дней, и шансы найти женщину живой тают с каждой минутой, поэтому её муж решил рассказать об их последнем разговоре.
Инцидент произошёл в четверг, 24 июня. Около часа дня 66-летнему Майку Страттону позвонила его жена Кассондра и неистово кричала. Этот разговор мужчина не забудет никогда. В истерике женщина пыталась объяснить, что на месте, где раньше находился бассейн, теперь дыра, а всё вокруг трясётся. Женщина была на балконе четвёртого этажа, когда связь оборвалась, а часть здания рухнула.
Она кричала так, словно её убивают, и всё
Кассондра работала актрисой, моделью и инструктором по пилатесу. Как выразился её муж в недавнем заявлении, она привносила "жизнерадостную любовь всему, что делала". По поводу инцидента высказалась и сестра жертвы обвала. По словам Эшли Дин, Бильдо-Страттон звонила ей за считаные дни до трагедии и жаловалась на некие повреждения из-за воды в доме. Кассондра призналась — у неё плохое предчувствие.
Фото © Telegram / Observador Latino
Кассондра — одна из 150 человек, которые считаются пропавшими без вести после обрушения здания. На данный момент, спустя пять дней после инцидента, подтверждено лишь 11 смертей.
Инцидент прокомментировал строительный инженер Джейсон Борден. В прошлом году мужчина проводил осмотр здания и сейчас предполагает, что обвал в бассейне, о котором говорила Бильдо-Страттон по телефону, определённо мог стать причиной внезапного обрушения, пишет Daily Star.
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