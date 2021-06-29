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Модель, пропавшая во время обрушения дома в Майами, по телефону назвала возможную причину трагедии

40-летняя Кассондра Бильдо-Страттон — одна из полутора сотни человек, считающихся пропавшими без вести после обрушения жилого дома в Сарфсайде, США. С момента трагедии прошло больше пяти дней, и шансы найти женщину живой тают с каждой минутой, поэтому её муж решил рассказать об их последнем разговоре.

29 июня, 14:01

Фото © Twitter / dailystar

Инцидент произошёл в четверг, 24 июня. Около часа дня 66-летнему Майку Страттону позвонила его жена Кассондра и неистово кричала. Этот разговор мужчина не забудет никогда. В истерике женщина пыталась объяснить, что на месте, где раньше находился бассейн, теперь дыра, а всё вокруг трясётся. Женщина была на балконе четвёртого этажа, когда связь оборвалась, а часть здания рухнула.

Она кричала так, словно её убивают, и всё

Майк Страттон

Фото © Twitter / dailystar

Фото © Twitter / dailystar

Кассондра работала актрисой, моделью и инструктором по пилатесу. Как выразился её муж в недавнем заявлении, она привносила "жизнерадостную любовь всему, что делала". По поводу инцидента высказалась и сестра жертвы обвала. По словам Эшли Дин, Бильдо-Страттон звонила ей за считаные дни до трагедии и жаловалась на некие повреждения из-за воды в доме. Кассондра призналась — у неё плохое предчувствие.

Фото © Telegram / Observador Latino

Фото © Telegram / Observador Latino

Кассондра — одна из 150 человек, которые считаются пропавшими без вести после обрушения здания. На данный момент, спустя пять дней после инцидента, подтверждено лишь 11 смертей.

Инцидент прокомментировал строительный инженер Джейсон Борден. В прошлом году мужчина проводил осмотр здания и сейчас предполагает, что обвал в бассейне, о котором говорила Бильдо-Страттон по телефону, определённо мог стать причиной внезапного обрушения, пишет Daily Star.

Пропавшую без вести девушку спустя 11 лет нашли в соседнем доме, где её прятал от всех возлюбленный

Пропавшую без вести девушку спустя 11 лет нашли в соседнем доме, где её прятал от всех возлюбленный

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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