Модель, пропавшая во время обрушения дома в Майами, по телефону назвала возможную причину трагедии

Инцидент произошёл в четверг, 24 июня. Около часа дня 66-летнему Майку Страттону позвонила его жена Кассондра и неистово кричала. Этот разговор мужчина не забудет никогда. В истерике женщина пыталась объяснить, что на месте, где раньше находился бассейн, теперь дыра, а всё вокруг трясётся. Женщина была на балконе четвёртого этажа, когда связь оборвалась, а часть здания рухнула.

Она кричала так, словно её убивают, и всё Майк Страттон

Фото © Twitter / dailystar

Кассондра работала актрисой, моделью и инструктором по пилатесу. Как выразился её муж в недавнем заявлении, она привносила "жизнерадостную любовь всему, что делала". По поводу инцидента высказалась и сестра жертвы обвала. По словам Эшли Дин, Бильдо-Страттон звонила ей за считаные дни до трагедии и жаловалась на некие повреждения из-за воды в доме. Кассондра призналась — у неё плохое предчувствие.

Фото © Telegram / Observador Latino

Кассондра — одна из 150 человек, которые считаются пропавшими без вести после обрушения здания. На данный момент, спустя пять дней после инцидента, подтверждено лишь 11 смертей.