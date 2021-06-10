Пропавшую без вести девушку спустя 11 лет нашли в соседнем доме, где её прятал от всех возлюбленный

В феврале 2010 года 18-летняя Саджита из индийской деревни Айлур бесследно пропала. Её родители так и не узнали, куда делась дочь и жива ли она вообще. Лишь спустя 11 лет выяснилось, что всё это время беглянка жила в доме по соседству.