Пропавшую без вести девушку спустя 11 лет нашли в соседнем доме, где её прятал от всех возлюбленный
В феврале 2010 года 18-летняя Саджита из индийской деревни Айлур бесследно пропала. Её родители так и не узнали, куда делась дочь и жива ли она вообще. Лишь спустя 11 лет выяснилось, что всё это время беглянка жила в доме по соседству.
Девушка самостоятельно переехала в дом художника Рахмана, который жил по соседству вместе с семьёй. Но варианта познакомить свою любовь с родственниками у парня не было. Он знал, что родители будут против из-за того, что семья Саджиты исповедует другую религию. Тогда Рахман решил поселить девушку в свою мастерскую, но никому об этом не говорить.
Девушка всегда сидела в комнате и выходила лишь днём, когда семья любимого была на работе, и поздней ночью, когда все уже спали. План сработал — никто из родственников даже и не заподозрил, что Рахман кого-то у себя держит. По словам его брата Башира, парень всегда был своеобразным человеком, так что родители легко смирились с его новой привычкой запирать комнату.
Иногда он вёл себя совсем как психически нездоровый человек, становился жестоким, если кто-то пытался попасть в его комнату. Он даже брал туда еду... В течение дня, когда все были на работе, Рахман и Саджита покидали мастерскую
Больше десятилетия 28-летняя Саджита прожила в комнате, и этого никто не заметил. Возможно, возлюбленные могли бы ещё годами хранить свой секрет, если бы в начале года Рахман не поссорился с родителями. Вспылив в очередной раз, он собрал вещи и уехал в соседнюю деревню вместе с девушкой. Спустя три месяца семья парня обратилась в полицию с просьбой найти пропавшего сына. Позже Башир случайно наткнулся на брата и проследил за ним до съёмной квартиры.
Местный суд разрешил Саджите и Рахману жить вместе. Однако парень всё равно боится, что родители могут помешать их отношениям из-за религии, пишет The New Indian Express.
WOW-news
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