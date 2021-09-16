Обезьяна обокрала туристку, которая хотела снять свой танец, а в итоге в кадр попало ограбление века
Конечно, путешествия — удовольствие не из дешёвых, но героиню этого материала буквально обокрали средь бела дня. И нет, турагент тут ни при чём.
В начале осени китаянка, имя которой не сообщается, отправилась в небольшое путешествие по стране. Одной из точек стал национальный лесной парк Чжанцзяцзе, располагающийся в провинции Хунань. Женщина давно мечтала увидеть величественную красоту парка, поэтому, когда она пришла на смотровую площадку, её ноги чуть ли не сами пустились в пляс. Пока женщина выступала, в кадр на секунду попала обезьяна.
Тогда ещё никто не знал, что через секунды примат напрочь испортит впечатления туристки от парка
Номер китаянки обезьяна не оценила. Не дожидаясь аплодисментов, мохнатая схватила сумку туристки с пола и ускакала прочь. Никто даже не успел ей помешать — все только кричали, ещё больше пугая животное. Опустошённый взгляд старушки в конце ролика говорит сам за себя. Внутри были не только все деньги, но и документы. Но всё не так плохо.
Хоть видео оборвалось, по информации журналистов Yahoo News, китаянка смогла едой приманить примата и убедить его отпустить сумку.
Лесной парк Чжанцзяцзе — один из самых крупных национальных парков на юге Китая. Он занесён в список объектов Всемирного наследия. На территории обитают сотни видов животных, 28 из которых краснокнижные.
WOW-news
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