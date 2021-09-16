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Обезьяна обокрала туристку, которая хотела снять свой танец, а в итоге в кадр попало ограбление века

Конечно, путешествия — удовольствие не из дешёвых, но героиню этого материала буквально обокрали средь бела дня. И нет, турагент тут ни при чём.

16 сентября, 15:55

Кадры из видео © YouTube / Haqeeqat Channel

В начале осени китаянка, имя которой не сообщается, отправилась в небольшое путешествие по стране. Одной из точек стал национальный лесной парк Чжанцзяцзе, располагающийся в провинции Хунань. Женщина давно мечтала увидеть величественную красоту парка, поэтому, когда она пришла на смотровую площадку, её ноги чуть ли не сами пустились в пляс. Пока женщина выступала, в кадр на секунду попала обезьяна.

Тогда ещё никто не знал, что через секунды примат напрочь испортит впечатления туристки от парка

Кадры из видео © YouTube / Haqeeqat Channel

Номер китаянки обезьяна не оценила. Не дожидаясь аплодисментов, мохнатая схватила сумку туристки с пола и ускакала прочь. Никто даже не успел ей помешать — все только кричали, ещё больше пугая животное. Опустошённый взгляд старушки в конце ролика говорит сам за себя. Внутри были не только все деньги, но и документы. Но всё не так плохо.

Хоть видео оборвалось, по информации журналистов Yahoo News, китаянка смогла едой приманить примата и убедить его отпустить сумку.

Кадры из видео © YouTube / Haqeeqat Channel

Кадры из видео © YouTube / Haqeeqat Channel

Лесной парк Чжанцзяцзе — один из самых крупных национальных парков на юге Китая. Он занесён в список объектов Всемирного наследия. На территории обитают сотни видов животных, 28 из которых краснокнижные.

Обезьяна отобрала камеру у маленьких тиктокерш и показала, что такое по-настоящему вирусное видео

Обезьяна отобрала камеру у маленьких тиктокерш и показала, что такое по-настоящему вирусное видео

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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