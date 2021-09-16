Обезьяна обокрала туристку, которая хотела снять свой танец, а в итоге в кадр попало ограбление века

В начале осени китаянка, имя которой не сообщается, отправилась в небольшое путешествие по стране. Одной из точек стал национальный лесной парк Чжанцзяцзе, располагающийся в провинции Хунань. Женщина давно мечтала увидеть величественную красоту парка, поэтому, когда она пришла на смотровую площадку, её ноги чуть ли не сами пустились в пляс. Пока женщина выступала, в кадр на секунду попала обезьяна.

Тогда ещё никто не знал, что через секунды примат напрочь испортит впечатления туристки от парка

Кадры из видео © YouTube / Haqeeqat Channel

Номер китаянки обезьяна не оценила. Не дожидаясь аплодисментов, мохнатая схватила сумку туристки с пола и ускакала прочь. Никто даже не успел ей помешать — все только кричали, ещё больше пугая животное. Опустошённый взгляд старушки в конце ролика говорит сам за себя. Внутри были не только все деньги, но и документы. Но всё не так плохо.

Хоть видео оборвалось, по информации журналистов Yahoo News, китаянка смогла едой приманить примата и убедить его отпустить сумку.

Кадры из видео © YouTube / Haqeeqat Channel